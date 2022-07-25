Magnussen: "Lastik aşınması çok fazlaydı"
Haas pilotu Kevin Magnussen, pazar günü iyi bir tempoya sahip olduklarını ancak lastik aşınmasının işlerini zorlaştırdığını belirtti.
Haas, saf tempo anlamında Paul Ricard'daki en hızlı orta grup takımlarından birisiydi ancak hafta sonu boyunca şans onlardan yana olmadı.
Kevin Magnussen sıralama turlarında ilk ona girecek tempoda olsa da, aldığı ceza nedeniyle yarışa en geriden başladı. Mick Schumacher ise tur zamanının silinmesiyle Q1'de elendi.
Yarışta Magnussen iyi bir yükseliş gerçekleştirse de, yarış ilerledikçe geriye düştü. Schumacher'in stratejisi ise işe yaramadı ve Zhou Guanyu ile olan temasından ötürü epey vakit kaybetti.
Yarışın ardından konuşan Magnussen şöyle dedi: "Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve bugün gerçekten her şeyimi verdim, bazı güzel ataklar yaptım fakat genel anlamda çok fazla lastik aşınması vardı."
"Araç her stintin başında çok hızlıydı, aynı zamanda tek tur temposu da gördüğümüz üzere çok iyiydi."
"Bazı sebeplerden dolayı çok fazla lastik aşınması yaşadık ve bu yüzden bugün gerçekten savaşın içerisinde değildik."
Mick Schumacher de yarışın ardından şöyle dedi: "Orta hamurla çok zor bir başlangıç yaptık, hayal ettiğimiz kadar iyi değildi."
"Çok fazla zorlandığımız için pite erken geldik fakat maalesef güvenlik aracı çıktı. Bu da pek çok insanın serbestçe pite girdiği anlamına geliyordu."
"Buradaki gibi uzun bir pit yoluyla fark oldukça büyük oluyor. Bu yüzden çok geride kaldık ve sonra Zhou ile temas yaşadık."
"Genel olarak çok zordu ama bazı şeyler öğrendik ve umarım Budapeşte'de daha iyi bir hafta sonu geçiririz."
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