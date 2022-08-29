Magnussen: "Kötü bir hafta sonu geçireceğimizin farkındaydık"

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Henüz sezon başında tüm seneyi sadece tek bir güncelleme ile kapatacaklarına karar veren Haas, Macaristan'da Magnussen, Belçika'da ise Schumacher'in araçlarına getirilen yegane güncelleme paketinden aradığını bulamadı.

Özellikle Belçika'da rakiplerinin bir hayli gerisinde kalan ve en zayıf takım görüntüsü veren Haas, yine de grid cezaları nedeniyle yarışa 12. sıradan başlayacak Magnussen ile bir umuda sahipti.

Ancak fark fazlasıyla belirgindi ve Magnussen daha ilk pitinden önce birçok sıra kaybederek acı dolu bir yarışın startını verdi ve en gerilere kadar düştüğü mücadeleyi ancak 16. tamamlayabildi.

Yarışın ardından konuşan Magnussen, "Çok da iyi bir hafta sonu geçirmeyebileceğimizin farkındaydık. Bu tür pistler bize pek uymuyor, yine de elimizden geleni yaptık."

"Öyle ya da böyle günün sonunda yeterli tempoya sahip değildik. En iyi hafta sonlarımızdan birisi değildi, yine de önümüze bakmaya, veri toplamaya ve bu verileri önümüzdeki yarışlarda kullanmaya devam edeceğiz. Gelecek yarış için bekleyişteyiz."

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İyi bir hafta sonu geçirmeyeceklerinin farkında oldukları konusunda Magnussen'e katılan takım patronu Gunther Steiner, Zandvoort'ta daha iyi olacaklarını düşünüyor.

Steiner, "Sonuçtan ötürü hayal kırıklığına uğradım fakat üç aşağı beş yukarı böyle bir şey bekliyorduk. Düşük sürüklenmeye ihtiyaç duyduğumuz yüksek hızlı pistlerde yeterince iyi değiliz."

"Gelecek hafta Zandvoort'ta, yani Avusturya ve Silverstone gibi bize daha uygun bir pistte bu hafta olanları telafi etmeye çalışacağız. Belçika'dan yumruk yemiş bir şekilde ayrılıyoruz, ancak geri dönmek için hazırız." dedi.