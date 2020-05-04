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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Koronavirüs krizinde atılan adımlar Haas'a yardım edebilir"

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Magnussen: "Koronavirüs krizinde atılan adımlar Haas'a yardım edebilir"
Ekleyen:
, Editör
4 May 2020 09:22

Kevin Magnussen her ne kadar Formula 1'den ayrılacakları yönünde söylentiler çıksa da, koronavirüs döneminde atılan adımların Haas'ın Formula 1'de yarışmaya devam etmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Gene Haas koronavirüs öncesinde yaptığı açıklamada, Haas'ın 2019'daki kadar kötü bir yıl daha geçirmeyi göze alamayacağını ve bu yüzden kötü bir yıl geçirmeleri halinde F1'e veda edebileceklerini söylemişti.

Ancak 2020 sezonu başlayamadı çünkü koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve dünya çapınca binlerce kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan finansal kriz nedeniyle F1 takımları pek çok önlem almaya başladılar ve yapılan yeni anlaşmalar küçük takımlara daha fazla yardımcı olacak.

BT gazetesine konuşan Kevin Magnussen, tam da bundan ötürü Haas'ın F1'de kalmaya devam edeceğini düşünüyor.

Takım gazetesi Magnussen BT gazetesine verdiği demeçte, “Gene'nin geçen yıl olanlardan ötürü hayal kırıklığı yaşamasını anlayabiliyorum, ancak bunun yolumuzdaki bir çukurdan ibaret olduğunu düşünüyorum."

"Gene, gerçekten iyi ve küçük bir takımı olduğunun farkında. Şu anda Formula 1'de gerçekleşen çok heyecan verici şeyler var. Tüm bunlar bize avantaj getirebilir."

Koronavirüs krizinin mali etkisi büyük takımları bile etkilediği için, bazı ekipler bütçe sınırının 100 milyon dolara kadar düşürülmesi için baskı yapıyorlar.

“Koronavris krizi ile bütçe sınırı daha aşağı iniyor gibi görünüyor ve bu da bizi daha rekabetçi hale getirebilir."

"Temelde bütçemize yakın bir bütçe sınırından bahsediyoruz."

“Bu, aynı şekilde devam edebileceğimiz ve temelde hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimiz anlamına geliyor. Oysa önümüzdeki takımların çoğu küçülmek zorunda kalacak. Bu da durumu Gene için ilginç yapacak."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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