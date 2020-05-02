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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Koronavirüs güç düzenini değiştirmeyecek"

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Magnussen: "Koronavirüs güç düzenini değiştirmeyecek"
Ekleyen:
, Editör
2 May 2020 12:30

Haas Formula 1 pilotu Kevin Magnussen, koronavirüsün güç düzenini değiştireceğine inanmıyor.

Koronavirüs nedeniyle verilen arada takımlar fabrikada vakit geçiremese bile, araçlarına çözüm üretme konusunda daha fazla zaman sahip oldular.

Fabrikalar tekrar çalışmaya başladığında takımların bu projeler üzerinde çalışması bekleniyor ama aynı zamanda koronavirüsün yarattığı maddi kriz de küçük takımları olumsuz etkileyecek.

Haas, Barcelona testlerinde iyi bir performans sergilemiş ve orta grubun önünde bir görüntü çizmişti.

Amerikalı ekip adına yarışan Magnussen'e göre, koronavirüsün güç düzeni üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak.

BT gazetesine konuşan Magnussen, "Şu noktada, verilen bu aranın kime fayda getirdiği konusunda tahminlerde bulunabilirsiniz."

“Şu anda tüm fabrikalar tamamen kapalı vaziyette ve bu yüzden kimse aracını geliştiremiyor. Ancak her şey yeniden başladığında, büyük takımlar her zaman olduğu gibi bizden çok daha fazla insana sahip olacaklar ve bu da onlara avantaj sağlayacak." dedi.

Ayrıca takımların yarış hafta sonlarına getirdiği insan sayısında da kısıtlama yapılacak ve bu, büyük takımlarla küçük takımlar arasındaki farkı azaltacak.

Fakat Magnussen'e göre bu, kendilerine herhangi bir avantaj getirmeyecek.

“Bunun bizim için bir avantaj olacağını düşünmüyorum. Büyük takımların yarışlara getirmediği insanlar piste gelmeseler bile fabrikada oturacaklar."

"Yani tüm toplantılara ve kararlara video konferans aracılığıyla katılacaklar. Bu şekilde bizden çok daha fazla insan gücüne sahip olacaklar.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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