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Formula 1

Magnussen: "Komatsu ile gerçekçi olmayan iyimserlikten uzaklaşacağız"

Kevin Magnussen, Haas Formula 1'in yeni takım müdürü Ayao Komatsu yönetiminde değişen dinamiklerin, ABD'li takımın yeni sezona girerken "gerçekçi olmayan iyimserlikten" kaçınmasına neden olduğunu söylüyor.

Adam Cooper
Adam Cooper
Ayao Komatsu, Team Principal of Haas F1 Team

Ayao Komatsu, Team Principal of Haas F1 Team

Haas F1 Team

Komatsu, Gene Haas'ın geçen ay ayrıldığı doğrulanan eski patron Guenther Steiner'in sözleşmesini yenilemeyi reddetmesinin ardından takım patronluğu görevine getirildi.

Haas kararını açıklarken, takım yönetiminin kalbinde mühendislik olmasını istediğini açıkça belirtti.

Magnussen, takımın başında bir mühendisin olmasının takım için önemli bir değişiklik olacağını söylüyor.

Magnussen, "Ayao ile iyi bir ilişkim var. 2016'da takımın kuruluşundan bu yana sekiz yıldır takımla birlikte, bu yüzden 2017'de Haas'a geldiğimden beri onunla çok yakın çalıştım."

"Takım patronu değişimi ile ekibimizde büyük bir değişiklik oldu. Ayao bir mühendis ve bir F1 takımında yeterli seviyede mühendislik deneyimi var. Takımın başında bu zihniyete girmek çok ilginç olacak."

"Bunun tüm organizasyondaki dinamiği ve iletişimi değiştireceğini düşünüyorum." dedi.

Magnussen, Haas'ın dünya şampiyonasını sonuncu bitirdiği ve zorlu geçen 2023 sezonunun ardından performansta hemen bir iyileşme beklemenin yanlış olduğunu da kabul etti.

Magnussen, "Bu yıl beklentilerin oldukça iyi yönetildiğini düşünüyorum. Bence bazı yıllarda sezonlara girerken gerçekçi olmayan bir iyimserlik vardı ve ben de bundan etkilendim."

Ayao Komatsu, Chief Engineer, Haas F1 Team, Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the Sprint grid

Ayao Komatsu, Chief Engineer, Haas F1 Team, Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the Sprint grid

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Ayao, henüz geçen yılki konumumuzdan çıkamadığımızı düşündüğünü açıkça ifade ediyor. Ancak gelişim yönünün çok daha güçlü göründüğü konusunda net, bu nedenle bu yıl ilerleyebileceğimiz konusunda iyimser."

"Tüm grid birbirine çok yakın. Bence biz geçen yıl gelişim açısından tamamen duvara çarptık."

"Konsepti değiştirene kadar bu engeli gerçekten kıramadık ve bu yıl çok daha iyi görünüyor. Beklentiler başlangıçta düşük ama sezonun geneli için yüksek." dedi.

Magnussen'in takım arkadaşı Nico Hulkenberg, 2023'te Haas'a katıldıktan sonra Komatsu ile daha az zaman geçirdi. Ancak Alman pilot yeni odaklarının daha farklı olacağını kabul ediyor.

Hulkenberg, "Ayao ile ilişkim oldukça iyi. Açıkçası, geçen yıl sezon boyunca onunla yakın çalıştım. Sanırım o tarafta büyük bir değişiklik var."

"Benzer bir şeyi yapan başka takımlar da var. Teknik insanları takım patronu rolüne getirdiler ve bu diğer takımlar için oldukça iyi çalıştı."

"Ayao'nun kendi yolunda çalışacağını düşünüyorum. Ama masaya çok fazla teknik bilgi ve bilgi birikimi koyduğunu düşünüyorum." dedi.

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