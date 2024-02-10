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Magnussen: "Komatsu, Haas'taki sorunu hemen fark etti"

Haas pilotu Kevin Magnussen'e göre Ayao Komatsu, takım içerisindeki sorunları çoktan fark etmiş durumda.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Kevin Magnussen, Haas F1 Team, in the paddock

Haas'ta takım patronluğu görevini Günther Steiner'dan devralan Ayao Komatsu, takımın yaklaşımında değişikliğe gitmeye çalışıyor.

Takım son yıllarda genellikle pazar günleri lastik aşınması yaşayan bir araca sahipti ve en büyük zayıflıklardan bir diğeri, sezon içi gelişiminde çok geride kalmalarıydı.

Geçen yılki Amerika GP'ye getirilen güncelleme paketi bekleneni vermediği için takım, genel olarak kaybolmuş durumdaydı. Bundan ötürü de 2024'ün başında, performans olarak geride kalmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Fakat Reuters'a konuşan Magnussen, Komatsu'nun takımı doğru yola götürmeye başladığını dile getirdi.

Magnussen şöyle konuştu: "Günther'i severim."

"Takım için yarıştığım süre zarfında onunla harika bir ilişkim vardı. Fakat takımdaki değişiklikleri görmek cesaret verici."

"Bence Ayo'nun takım içerisindeki sorunu fark etmiş olması harika."

"Örneğin geçen sezonki gidişatımızın pek de doğru olmadığı gerçeğini biliyor."

"Haas'ta kesinlikle çok heyecan verici bir dönem başlıyor."

Ayao Komatsu, Chief Engineer, Haas F1 Team, Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the Sprint grid

Ayao Komatsu, Chief Engineer, Haas F1 Team, Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the Sprint grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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