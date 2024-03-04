Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"
Haas pilotu Kevin Magnussen, aracın 2023 sezon başlangıcına göre daha iyi bir yerde olduğunu ve Haas ekibinin kış boyunca yaptığı çalışmaların karşılığını aldıklarını düşünüyor.
Kevin Magnussen, Haas VF-24
Sam Bloxham / Motorsport Images
Magnussen, 15. sıradan başladığı yarışı 12. sırada noktaladı.
Danimarkalı pilot puan alamasalar da 2024 Bahreyn Grand Prix'sinin 2023'e kıyasla çok daha iyi geçtiğini söyledi.
"Şimdiye kadar bizim için en önemli konu olan lastik performansı açısından iyi bir yarış çıkardığımızı düşünüyorum."
"Puan alamadık ama düzenli olarak puan alabilmek için daha fazla hız bulmamız gerekiyor. Puan barajından yalnızca iki sıra gerideydik ve ön tarafta çılgınca bir şey olmadı. Yani bu oldukça normal bir yarıştı."
"İyi bir sonuç elde ettik ve kesinlikle geçen yılki yarışa kıyasla daha iyi hissettik."
"Yarıştığım araçlarla aynı seviyede olduğumu hissediyorum. Yani lastik performansı açısından bugün dezavantajlı hissetmedim."
"Bence kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık, sadece daha fazlasına ihtiyacımız var."
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