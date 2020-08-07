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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Magnussen kendini politikadan "ayırmak" için diz çökmemiş

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Magnussen kendini politikadan "ayırmak" için diz çökmemiş
Ekleyen:
, Editör
7 Ağu 2020 05:18

Kevin Magnussen, geçen hafta Pazar günü yapılan Britanya Grand Prix'si öncesinde diz çökmeme kararının arkasındaki nedeni açıkladı ve kendini, verilen politik mesajdan "ayırmak" için diz çökmediğini söyledi.

Dünyadaki diğer spor serilerinin yarattığı örnekten esinlenen F1, vermek istediği ırkçılık karşıtı mesajın bir parçası olarak sezonun açılış yarışı olan Avusturya Grand Prix'si öncesinde diz çökme protestosu düzenlemişti. 

14 sürücü, milli marş seremonisi öncesinde diz çökerken altı sürücü ise ayakta kalmayı tercih etmişti, bu protestolar sezonun ikinci ve üçüncü yarışında da devam etti.

F1 yönetimi, geçen hafta yapılan Britanya Grand Prix'si programında, sürücülerin diz çökmesine veya rahat oldukları bir şekilde ırkçılığa karşı protesto yapmasına özel zaman ayırmıştı.

Sezonun ilk üç yarışında diz çöken Magnussen, Silverstone'daki yarış öncesinde ise ayakta durmayı tercih etti ve diğer altı sürücüye katıldı.

Haas F1 sürücüsü, diz çökmek ile ilgili ve bu protestonun Black Lives Matter organizasyonu ile olan bağlantısı hakkında olan endişelerini dile getirmişti ve protestonun yoruma açık olması gerektiğini söylemişti.

Perşembe günü yaptığı açıklamada ise Magnuseen, kendisini politik bir organizasyonu desteklemekten ayrı tutmak istediğini, ancak ırkçılık karşıtı mesaja destek verdiğini söyledi.

Magnussen açıklamalarında şunları söyledi: "Bence ayakta kalmak veya diz çökmek olarak olaya bakarsak, vermek istediğimiz mesajın ırkçılığı sonlandırmak olduğundan emin olmak istiyorum."

"Bu hareketi destekliyorum, ve bunu Black Lives Matter hareketi gibi politik bir organizasyon üzerinden yapmak istemiyorum."

"Sadece kendimi buradan ayırmak istedim ve ırkçılığı bitirmeye verdiğim desteği bu şekilde göstermek istedim, ki bence Formula 1'in yaptığı ve tüm sürücülerin buna destek vermesi çok güzel bir şey."

"Sadece bunu yapmaya çalışıyorum, ve ikinci Avusturya Grand Prix'si öncesinde dediğim şey de buydu, yaptığımız şeye devam edelim."

Son dünya şampiyonu Lewis Hamilton, F1'in ırkçılık karşıtı mesajının önde gelen isimlerinden biri olmuştu ve gelecekte tüm sürücülerin hep birlikte diz çöktüğünü görmeyi umduğunu söylemişti.

Ancak FIA Başkanı Jean Todt geçen hafta yaptığı açıklamada, sürücülerin kendilerini rahat hissetmedikleri bir hareketi yapmaya zorlanmanın "oldukça uygunsuz" olduğunu belirtmişti.

FIA, geçen hafta yapılan Silverstone yarışı öncesinde ise sürücülerin ırkçılık karşıtı mesaj verme konusunda "diz çökmek, kollarını önde veya arkada kavuşturmak, kafalarını önüne eğmek, üzerindeki tişörtlerinde yazılı olan 'Irkçılığı Bitirin' yazısını göstermek, ellerini kalplerine götürmek" veya "kendilerini en rahat hissettikleri şekilde" mesaj vermek üzerine tavsiyelerde bulunmuştu.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Pilotlar Kevin Magnussen
Editör Efe Kahya

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