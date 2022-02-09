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Magnussen: "Kazanabileceğim bir teklif yoksa F1'e asla dönmeyeceğim"

Kevin Magnussen, yarış kazanabileceği bir teklif almadığı sürece Formula 1'de yer almayacağını söyledi.

Magnussen: "Kazanabileceğim bir teklif yoksa F1'e asla dönmeyeceğim"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Kevin Magnussen, 2014 yılında McLaren'a spora adım attı ve İngiliz ekiple sadece bir yıl geçirdi. 2016'da Renault ile yarışan Danimarkalı sürücü, 2017-20 yılları arasında ise Haas'ta genellikle gridin arkasında mücadele etti.

Magnussen'in ön bölüme yakın olduğu tek yıl 2014 sezonuydu ve onda da bir podyum almayı başardı.

Artık IMSA ve WEC gibi serilere odaklanan Magnussen, kariyerinin kalan kısmında tek hedefinin kazanmak olduğunu söyledi.

RACER ile yaptığı röportajda Magnussen, "Kariyerimin geri kalan kısmında sadece kazanabileceğim yerlerde yarışacağım. Ne yaparsam yapayım, kazanamayacağımı bildiğim hiçbir seride yer almayacağım. Bu bir daha asla olmayacak." dedi.

Eğer bir orta grup takımından teklif alırsa Formula 1'e dönüp dönmeyeceği sorusuna Magnussen, "Hayır, Zaten gridin ortasındaki sıralar için savaştım. Harikaydı ve orada yarışma şansım olduğu için mutluyum."

"Çocukluğumdan beri Formula 1'in hayalini kurdum, bu yüzden hayalimi gerçekleştirdiğim ve orada bir kariyere sahip olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum."

"Yedi yıl boyunca oradaydım ve çoğu zaman bundan keyif aldım fakat sportif anlamda bir sporcu olarak bulunduğum pozisyon yeterli değildi."

"Amerika'ya gittim ve yeniden birincilik için savaşmanın getirdiği o ateşi hissettim. Her hafta sonuna büyük bir zafer açlığıyla geliyorum ve bu da bana uzun zamandır var olmayan bir enerji getiriyor." dedi.

#02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Kevin Magnussen

#02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Kevin Magnussen

Fotoğraf: Chris Owens / Motorsport Images

Magnussen, geçen kış baba da oldu ve artık tamamen farklı bir hayatı var.

Magnussen, "Her şey doğru zamanda oldu. Çocuğum Ocak ayında, neredeyse Formula 1 sezonunun bitiminden hemen sonra doğdu. Kızımın ilk yılında, onun yanında olduğum için çok mutluyum, birlikte epey boş zamanımız oldu."

"Yine yarışmaya devam ettim, mesela o tek IndyCar yarışına katıldığımda, teklif yarıştan iki gün önce geldi ve kabul ettim. Test olmadan zor olacağını biliyordum ve bir IndyCar aracını ilk kez antrenman seanslarında sürdüm. Bunu da böyle bir pistte yaptım! Daha önce hiç IndyCar aracıyla yarışmamıştım veya bunun gibi şeyler yapmamıştım. Fakat denemek istediğim şeylerden birisiydi. Zor olacağını biliyordum ama 'neden yapmayım ki?' diye düşündüm."

"Şu anda hayatımın en keyifli kısmı bu, yaptığım şeyden keyif alabiliyorum. Hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Yarışıyorum çünkü onu seviyorum. İyi vakit geçirmek hoşuma gidiyor. Tüm seçenekleri değerlendiriyorum. Bir gün sabah uyandığımda 'Hmmm, Dakar oldukça havalı!' diye düşünüyorum. Sporun güzelliği budur ve motor sporları harikadır. Yapmak istemediğim hiçbir şey yok, her şey benim için ilgi çekici." açıklamasını yaptı.

Magnussen şimdi Peugeot ile Le Mans programına katılacak ve bundan ötürü programını buna göre ayarlaması gerekecek. 

Magnussen, "Her zaman sınırlayıcı faktörler vardır. Ne yaparsam yapayım, tüm gücümle yapmak istiyorum." derken, "Hâlâ nispeten gencim ve motor sporlarında daha uzun yıllar geçirmeyi umuyorum. Hayallerimden bazılarını gerçekleştirmek için zamanım var.” diye ekledi.

Kevin Magnussen, Haas VF-20, battles with George Russell, Williams FW43

Kevin Magnussen, Haas VF-20, battles with George Russell, Williams FW43

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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