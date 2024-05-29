Magnussen: "Kariyerimin en kötü sezonu oluyor"
Haas pilotu Kevin Magnussen, 2024 sezonunu "kariyerinin en kötüsü" olarak yorumladı.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Haas pilotu Kevin Magnussen bu sezon sadece bir puan kazandı ve zaman zaman karıştığı olaylarla gündeme geldi.
Son olarak Monako'da Sergio Perez ile temas yaşayan Magnussen, hafta sonunu büyük bir kazayla kapatmış oldu.
Şimdi söylentiler 2025'te Magnussen'in koltuğunu Guanyu Zhou ya da Esteban Ocon'un alacağını işaret ediyor.
Magnussen bu konuda şöyle diyor: “İki aracımızın da aynı kazada yarış dışı kalması çok kötüydü. Berbat bir durum ve gerçekten kötü hissettiriyor."
"Muhtemelen kariyerimdeki en kötü sezon başlangıcı oldu."
"Kötü şans hakkında konuşmaktan nefret ederim. Çoğu zaman işler yolunda gitmese ve kendinizi şanssız hissetseniz bile söyleyecek bir şeyiniz oluyor. Fakat bunu bir bahane olarak kullanamazsınız."
"Soğukkanlılığınızı korumalı, olumlu bir tutum sergilemeli ve işleri yoluna koymaya çalışmalısınız.”
Kevin Magnussen, Haas VF-24
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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