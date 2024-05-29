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Formula 1 Monako GP

Magnussen: "Kariyerimin en kötü sezonu oluyor"

Haas pilotu Kevin Magnussen, 2024 sezonunu "kariyerinin en kötüsü" olarak yorumladı.

Ezel Tan
Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas pilotu Kevin Magnussen bu sezon sadece bir puan kazandı ve  zaman zaman karıştığı olaylarla gündeme geldi.

Son olarak Monako'da Sergio Perez ile temas yaşayan Magnussen, hafta sonunu büyük bir kazayla kapatmış oldu.

Şimdi söylentiler 2025'te Magnussen'in koltuğunu Guanyu Zhou ya da Esteban Ocon'un alacağını işaret ediyor.

Magnussen bu konuda şöyle diyor: “İki aracımızın da aynı kazada yarış dışı kalması çok kötüydü. Berbat bir durum ve gerçekten kötü hissettiriyor."

"Muhtemelen kariyerimdeki en kötü sezon başlangıcı oldu."

"Kötü şans hakkında konuşmaktan nefret ederim. Çoğu zaman işler yolunda gitmese ve kendinizi şanssız hissetseniz bile söyleyecek bir şeyiniz oluyor. Fakat bunu bir bahane olarak kullanamazsınız."

"Soğukkanlılığınızı korumalı, olumlu bir tutum sergilemeli ve işleri yoluna koymaya çalışmalısınız.”

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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