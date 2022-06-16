Magnussen, Kanada GP'de puan alabilecekleri konusunda umutlu

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İlk dört yarışın üçünden puanla ayrılan Haas, son dört yarışta tek bir puan dahi alamadı ve şampiyonada 15 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

Bu yıl takımın kazandığı puanların tamamında imzası olan Magnussen, Montreal için olumlu konuştu.

Magnussen şöyle dedi: "Montreal güzel bir şehir. Gilles Villeneuve pisti de iyi ve oldukça benzersiz bir yapıya sahip. Gerçekten hoşuma gidiyor."

"Aynı zamanda pistte çok fazla tümsek de var. Bu yüzden yeni nesil araçlarla sürüş yapmak zor olacak çünkü bu araçlar çok sertler."

"Bizi ilginç bir mücadele beklediğini düşünüyorum. Hedefimizin puan kazanmak olduğuna şüphe yok. Aracın hızının böyle bir sonuca ulaşmamıza izin vereceğini düşünüyorum. Hafta sonunun başlangıcını sabırsızlıkla bekliyorum."

Haas patronu Gunther Steiner, Bakü'deki pozitif yarış temposuna şaşırdıklarını ve Montreal'den puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

"Aracımızın Bakü yarışındaki performansı bizi şaşırttı ve güç ünitesi sorunu yaşayıncaya kadar Kevin puan için savaşıyordu. Cuma günü pek iyi başlayamasak da cumartesi günü doğru noktaya geldik."

"Rakiplerimiz düşük yere basma gücü ayarlarında daha iyilerdi ve bundan ötürü en çok düzlüklerde zorlandık."

"Sıralama turları kırmızı veya sarı bayraklarla kesintiye uğramasaydı, yarış bizim için daha iyi olabilirdi. Ancak teknik sorunlar yaşamadan önce puan kazanmaya yakındık. Bence iyi bir hafta sonuydu."

"Umarım Montreal'de daha iyi bir hafta sonu geçirebiliriz."

Dalgalanmayla ilgili Steiner, "Büyük ölçüde pistin özelliklerine bağlı olan bir şey. Barselona'da herkes sorunu çözmüş gibiydi ancak Bakü'de sorun tekrar ortaya çıktı. Montreal'de ne olacak bilmiyorum fakat Formula 1'de yeterince akıllı mühendis var. Er ya da geç durumu kontrol altına alacaklar."

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images