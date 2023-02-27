Magnussen: "İyi bir test dönemini geride bıraktık"

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Sezon öncesi testlerini oldukça geçiren Haas, dayanıklılık sorunlarından, operasyon hatalarından ve kazalardan uzak bir üç günün ardından epey tur atmayı başardı.

Toplam 415 tur atan takımın tıpkı geçen sezonki gibi iyi bir başlangıç yapması bekleniyor.

Testlerin ardından konuşan Magnussen, herkesin yakın olacağını düşünmekle birlikte araçtan memnun kaldığını da gizlemiyor.

"Elbette, ancak günün sonunda herkesin daha düşük yakıtla ve yumuşak lastiklerle turladığını görüyorsunuz. Biliyorsunuz ki 10 kilo fazla veya az ağırlık dahi fark yaratabilir, dolayısıyla kimin tam olarak ne yapacağını kestiremiyorsunuz."

"Orta grubun önünde ya da arkasında olmanız büyük bir fark yaratabilir, herkes yine birbirine yakın olacak -belki geçen yıldan bile daha yakın."

"Araç özellikle azami hız anlamında oldukça güçlü. Genel olarak düşük hız performansına odaklanıyoruz, bunun yanı sıra geliştirmek istediğimiz başka alanlar da var. Ancak araç genel olarak oldukça iyi." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Aracı tamamen anlayıp anlamadıkları da sorulan Magnussen, "Halen pek çok bilinmeyen var, ki zaten sezon boyunca araç hakkında sürekli bir şeyler öğreniyorsunuz. Geçen yılın sonlarına doğru bile öğrendiğimiz şeyler vardı."

"Bu yüzden iyi bir test dönemini geride bıraktığımızı düşünüyorum, bir testten elde etmek isteyeceğimiz her şeye ulaştık. Dolayısıyla bu haftayı ve önümüzdeki haftayı, bu üç gün boyunca elde ettiğimiz tüm verileri ve bilgileri incelemek için kullanabiliriz."

"Önemli bir sorun yaşamamış olmamız ve sadece sürüş yapabilmemiz güzeldi, [Cumartesi günü] öğleden sonra tek seferde tam bir yarış simülasyonu yaptım. Yani evet, aracı istediğimiz tüm farklı konfigürasyonlarda test ettiğimizi söyleyebilirim."

"Bazı denge çalışmaları ve ince ayarlar yaptık. Son günü aracı daha dengeli hale getirmek için biraz da performans egzersizi havasında geçirdik. Testin en ilginç kısmının da bu olduğunu söyleyebilirim."

"Araç güzel tepki veriyor, özellikle de yeni lastiklerle az yakıt tüketiyorken sürüş yapmak zevkliydi." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-23, leaves the garage Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Son olarak yeni sezonda devreye giren taban kurallarının aracı ne kadar etkilediği sorulan Magnussen, genel olarak iyi bir adım atıldığını düşünüyor.

Magnussen, "Araç artık daha az yalpalıyor, ancak herkesin karşılaştığı bir olumsuzluk da mevcut. araçlar rüzgara karşı biraz daha hassas. Dolayısıyla araçlarda biraz daha tutarsızlık olacak ama bu herkesin üstesinden gelmesi gereken bir sorun."

"Yere basma gücü anlamında nasıl etkilendiğimizi ise söyleyemem. Bu kural değişiklikleri herkesi geriye götürdü, bazıları bu dezavantajı sıfırlamayı başardı. Elbette bazıları kazanacak, bazılarıysa kaybedecekti."

"Dolayısıyla geçen yılki kurallar yere basma gücü açısından daha iyi olsa da kazananlar artık çok daha güçlüler, yine de herkes iyi bir adım atmış olacak." dedi.