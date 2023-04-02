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Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum"

Kevin Magnussen, şanssız bir Pazar günü geçirse de yarışta hızının iyi olduğunu ve takımın ilerleme kaydettiğini söyledi.

Zeynep Taş
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Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum"
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Yarışa 14. sıradan başlayan Magnussen, yarışın ilerleyen bölümünde 2. virajda duvara çarparak 54. turda kırmızı bayrağın çıkmasına neden oldu. 

Magnussen, yarışta hızlarının olduğunu ancak pek çok şanssızlıkla karşılaştıklarını dile getirdi.

Haas pilotu, "Sürekli trafikteydim, Zhou'yu geçtikten sonra zorladığım birkaç tur oldu ve lastiklerime zor anlar yaşattım. Ancak talihsizlik yaşamasaydık bugün yarışı tamamlayamayan pilotlarla birlikte ilk 10'a girebilecek hızda olduğumuzu düşünüyorum, yani puan alabilirdik."

"İlk kırmızı bayraktan sonra gerideydik, yeni pite girmiştik ve 11. sıradaydık. Önümdeki iki araca kıyasla iyi bir hızım olduğunu hissettim ve bu yüzden yarışı dört gözle bekliyordum. Sonra ne yazık ki Güvenlik Aracı çıktı ve pite girdik, kırmızı bayrak kararı verildi ve herkes zaten lastiğini değiştirmiş oldu." dedi.

Tüm olumsuzluklara rağmen Magnussen, takımın iyi bir ilerleme kaydettiğini ekledi.

Danimarkalı pilot, "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. İyi bir noktadayız ve umarım bunu devam ettiririz." yorumunu yaptı.

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