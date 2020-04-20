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Formula 1 / Son dakika

Magnussen, istemeleri halinde Renault veya McLaren'a dönmeyi kabul edecek

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Magnussen, istemeleri halinde Renault veya McLaren'a dönmeyi kabul edecek
Ekleyen:
, Editör
20 Nis 2020 09:02

Kevin Magnussen, Renault veya McLaren gibi eski takımlarıyla herhangi bir sorunu olmadığını ve istemeleri halinde her iki takıma da dönebileceğini söyledi.

Danimarkalı Kevin Magnussen, şu anda Haas için yarışıyor ve takım sahibi Gene Haas, koronavirüsten önce bile takımını F1'den çekebileceklerini söylemişti.

27 yaşındaki Magnussen, F1 kariyerine 2014'te McLaren'da başladı ve 2015'i yedek pilot olarak geçirdi. Ertesi yıl Renault ile F1'e döndü ve 2017'den bu yana da Haas için yarışıyor.

Magnussen, ayrıldıktan sonra Renault ve McLaren'ı eleştirmişti. Ancak gelecekte bu iki takımın kendisini istemesi halinde tekliflerini kabul edebileceğini söyledi.

Jan Magnussen'in oğlu, "Bu iki takımla olan geçmişim beni hiç korkutmuyor. Şahsen ben tüm olasılıklara tamamen açığım."

“Renault ve McLaren ile yarıştığım dönemde zor zamanlar geçirmiş olmama rağmen, her iki takıma da çok büyük saygı duyuyorum."

“McLaren'da yedek pilot olarak yer aldım ve gerçekten zordu, ancak bana Formula 1'de yer alma şansı veren takım onlar ve bunun için onlara çok minnettarım.”

“Renault, Formula 1'de bana yeni bir şans daha tanıyan takımdı ve bu yüzden onlara ne kadar teşekkür etsem az."

"Ne olduysa oldu. Kendi açımdan bakarsam, McLaren veya Renault ile köprüleri atmadım. Bence durum onlar açısından da aynı." dedi.

Alfa Romeo da Magnussen için potansiyel bir seçenek olabilir.

"Atmosferin oldukça gergin olduğu bir dönemde Renault'ya katılırken oradaki patron Fred Vasseur'dü. Anlaşamadığımız şeyler vardı ancak bugün her yerde iyi şekilde konuşuyoruz."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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