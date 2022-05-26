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Formula 1 / Monako GP Haberler

Magnussen, İspanya GP'de Hamilton ile yaşadığı temasla alakalı fikrini değiştirdi

Kevin Magnussen, Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ie ilk turda yaşadığı temasta kimin suçlu olduğuyla alakalı fikrini değiştirdiğini söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Magnussen, İspanya GP'de Hamilton ile yaşadığı temasla alakalı fikrini değiştirdi
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Danimarkalı pilot, geçen hafta sonu Barselona'da gerçekleştirilen yarışın ilk turunda 4. virajda Lewis Hamilton'la temas yaşamıştı.

Temasın ardından iki pilotun aracı da hasar görürken, Magnussen Hamilton'ın direksiyonu kasten çevirdiğini iddia etti.

Yarıştan sonra bu açıklamaları "anın sıcaklığıyla" yaptığını söyleyen Magnussen, İspanya GP sonrası olayı tekrar izleyeceğini belirtmişti.

Magnussen, Monako GP öncesi yaptığı açıklamada, olayın tekrarlarını detaylıca seyrettiğini ve Hamilton'ın masum olduğunu belirtti.

Magnussen, olayda yedi kez dünya şampiyonuna daha fazla yer bırakması gerektiğini kabul ediyor.

Monako Grand Prix'si öncesindeki bu konuya değinen Magnussen, "Olaya  bakma şansım oldu ve tabii ki bu konudaki görüşüm değişti."

"Pistteyken, direksiyonu bana doğru açtığı hissine kapılmıştım. Fakat durum böyle değildi. Ferrari'nin hava koridoruna girmişti ve direksiyon hakimiyetini birazcık kaybetti."

"Ona çok yakındım. Ona fazla hata payı bırakmadım, hatta alan bırakmadım. Sonuç olarak dokunduk. Gerçekten yazık oldu." dedi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Magnussen yaptığı deneme nedeniyle pişman olmadığını fakat çizgi seçiminin yanlış olduğunu söylüyor.

Haas sürücüsü, "Keşke bir milisaniye geriden dönebilseydim. Fakat böyle bir virajda dışarıdan gitmek istiyorsanız, öndeki araca mümkün olduğunca yakın gitmeye çalışıyorsunuz. Çok geçişten dönmek ve pistin kirli tarafına geçmek istemiyorsunuz. Ben de tam olarak böyle yaptım."

"Maalesef dokunduk. Orada gerçekten çok fazla kötü şans vardı. Eğer biraz daha ileride olabilseydim zaman temas ettiğimde jantlarımız çarpışacaktı ve her şey tamamen farklı olurdu. Fakat öyle olmadı ve lastik patladı."

"Gerçekten kötü şanstı. Keşke ona biraz daha yer bırakmış olsaydım."

Magnussen bu temasın ardından en geriye düştü ve hafta sonunu puansız kapattı. Hamilton ise beşinci olarak 10 puanı cebine koydu.

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