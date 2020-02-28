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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "İngiltere GP'deki kavga Haas'ı daha güçlü yaptı"

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Magnussen: "İngiltere GP'deki kavga Haas'ı daha güçlü yaptı"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
28 Şub 2020 10:07

Kevin Magnussen, Netflix'in Drive to Survive serisinin ikinci sezonuna da konu olan İngiltere GP'si kavgasının takımı birbirine yakınlaştırma konusunda yardımcı olduğunu söyledi.

Serinin Haas bölümünde İngiltere GP'deki kazaları konu alınmıştı ve Günther Steiner'in bu durumdan sonra iki takım arkadaşını azarlaması sonucunda Magnussen dramanın merkezinde bulunuyordu.

Her ne kadar Netflix kameraları bu durum yaşanırken Steiner'in ofisinde olmasalar da mikrofonlar yaşananları duymuştu.

Steiner'in pilotlarına şunları söylediği duyuldu: "Sizin ikinizden de bıktım. Takımı yarı yolda bıraktınız; beni yarı yolda bıraktınız, ikinizi de koruduğum zamanlara rağmen, ve artık siz iki s******n hangisinin haklı hangisinin haksız olduğuna dair bir şey duymak istemiyorum. Aynı zamanda siz iki aptaldan 'o benim yoluma çıktı' yorumları da duymak istemiyorum ya da ona benzer herhangi boş yorum.

"Gene (Haas) buraya kendi milyon dolarlarını harcıyor ve sizin gibi ahmaklar yüzünden her şeyi bitirmek istiyor sizin haberiniz var mı? Sizden bir *** duymayacağım, size de bir *** söylemiyorum. Eğer beğenmiyorsanız, size burada ihtiyacım yok. Geri gelmeseniz de olur."

Magnussen ofisi terk ederken kapıyı sert bir şekilde kapatıyor - bu durum da Steiner ve Magnussen'in antrenörü ile sert bir konuşma geçmesine sebep oluyor. 

Bu olaylar hakkında yeniden yorum yapan Magnussen, bu durumun onlara pek çok problem yarattığını ancak eninde sonunda takım ile ilişkilerin daha kuvvetli olmasına neden olduğunu kanıtladığını söyledi:

"Bu çok heyecan verici bir hikaye ve bunun yaşanması ile ilgili büyük bir bölüme sahibiz. Ancak biliyorsunuz ki o zaman her şey konusunda çok düşük bir yerdeydik, bu yüzden hepimiz sezonun istediğimiz gibi gitmemesinden dolayı üzgündük. 

"Buna ek olarak sponsorlar ile perde arkasında olan pek çok şey vardı. Ancak bildiğiniz gibi her şey o hafta sonunda bir araya geldi ve hepimiz kayışı kopardık. 

"Bu durum kesinlikle bizi daha güçlü yaptı. Bizi daha yakın yaptı ve inanmazsınız biliyorum ama bizim gerçek hayattaki ilişkimizi tahmin bile edemezsiniz."

Magnussen said that the ever-present Netflix cameras often managed to catch moments that teams and divers may not like shared.

Magnussen Netflix kameralarının, takımların ve sürücülerin istemediği durumları görüntüleme konusunda iyi bir iş yaptığını ve serinin Haas bölümünü izlediğini söyledi:

"Kötü olan şeyleri bölüme koymamışlar bile!"

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kevin Magnussen
Takımlar Haas F1 Team
Editör Jonathan Noble

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