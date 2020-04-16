Magnussen, IndyCar'a katılmak istiyor

Kevin Magnussen, McLaren ile başladığı Formula 1 kariyerinde şimdiye kadar sadece bir kez podyuma çıkabildi.

Renault ve son olarak Haas için yarıştı ancak genel olarak hep puan barajına girme savaşı verebildi. Çoğu zaman da puan alamadı.

Yine de Magnussen, iyi bir araca sahip olması halinde iyi işler yapabileceğini kanıtlayan sürücüler arasında yer alıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Danimarkalı pilot, F1'den ayrıldıktan hedefinin IndyCar'da yarışmak olduğunu belirtti.

Eski F1 pilotu Jan Magnussen'in oğlu, “IndyCar'ı hep sevdim."

"Elbette hangi yarış olursa olsun hoşuma gider, ama IndyCar'a karşı özel bir ilgim var. Babam daha önce orada yarıştı."

"Sanırım IndyCar harika bir seri, çünkü yarış inanılmaz pistlerde gerçekleşiyor. Bir gün denemek istiyorum. Umarım bu fırsata sahip olabilirim." dedi.

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