Magnussen: "Imola'da güçlü olabiliriz"

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Haas, sezonun ilk iki yarışı olan Bahreyn ve Suudi Arabistan'da Kevin Magnussen'le puan almıştı ancak Avustralya'dan istediklerini alamadılar.

Sıradaki yarış Imola ve Magnussen, hafta sonu hakkında pozitif görünüyor.

Magnussen, "Imola harika bir pist. Orada her şeyden biraz var, bu yüzden yüksek sonuçlar için mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Bu pistte sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum çünkü gerçekten harika bir pist."

"Buradaki kerblerin yüksek olduğunu biliyoruz. Yeni araçların yerden yüksekliği daha az ve süspansiyonları daha sert. Bu yüzden kerblerden geçmek zor olacak. Göreceğiz, umarım yeterince rekabetçi olabiliriz. Kerbleri kullanmak da dahil olmak üzere tüm zorluklarla baş etmeye çalışacağız."

"Dediğim gibi aracımızın bir bütün olarak çok iyi olduğunu düşünüyorum ve bundan ötürü hafta sonu her şey yolunda olmalı." dedi.

Magnussen, ilk kez katılacağı sprint yarışıyla ilgili de şunları söyledi: "Artık ilk sekize girenlere puan vermelerinin iyi olduğunu düşünüyorum. Onlar için yarışmakta kararlıyım. Geçen yıl sprint yarışları o kadar da parlak geçmiyordu çünkü herkes çok muhafazakârdı. Ne de olsa verilen ödüller çok yüksek değildi. Fakat şimdi puan savaşı verdiğimiz için daha net savaşlar göreceğimize inanıyorum. Şimdiden bunlar için hazırlanıyorum."

Mick Schumacher ise Imola'yı her zaman sevdiğini ve yine iyi performans göstermek için elinden geleni yapacağını söyledi.

"Imola pistini gerçekten seviyorum. Orada çok fazla vakit geçirdim ve bunu yeni bir aracın direksiyonunda tekrarlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım iyi bir sonuç alırız."

"Sanırım bir yıl öncesine kıyasla kerbleri daha az kullanacağız. Yine de sürücüler ve takımlar, onları kullanmanın bir yolunu bulacaktır. Umarım biz de yapabiliriz."

"Kendimize bakarsak, araçta herhangi bir sorunumuz yok. Sadece hafta sonu her şeyi bir araya getirmemiz lazım. Bununla nasıl baş edebileceğim konusunda bazı iyi fikirlerim var. Umarım başarılı bir hafta sonu geçirebiliriz."

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images