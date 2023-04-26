Magnussen, ilk puanlarını alan Hulkenberg adına mutlu

Kevin Magnussen için sezon pek iyi başlamadı ve ilk üç yarışta, özellikle tek turda takım arkadaşı Nico Hulkenberg'den gerideydi.

Melbourne'de Nico Hulkenberg harika bir performans sergileyip çok önemli puanlar kazanırken, Magnussen kaza yaptı.

Şimdi Bakü yarışı var ve Magnussen hafta sonu öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Melbourne'u değerlendirerek başlayan Danimarkalı sürücü, "Elbette benim yarışım en iyisi değildi ama öte yandan Nico puan kazandı ki bu harika bir şey."

"İyi bir performans gösteremesem bile takım arkadaşım ilk ona girmeyi başardı ve bu harika çünkü takımlar şampiyonasında mümkün olduğunca üst sıralarda yer almak ve sekizinci olduğumuz geçen yıla kıyasla şampiyonadaki pozisyonumuzu geliştirmek istiyoruz."

"Bu görevi yerine getirmeye çalışacağız, ancak bunun için yıl boyunca istikrarlı sonuçlar göstermeliyiz."

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Sıradaki Bakü yarışı var. Umarım bu yıl orada puan kazanabiliriz. Geçen yıl ilk onda gitmeyi başardık ama sonrasında aracımın motoru arızalandı. Geçen yıl genel anlamda iyi bir tempoya sahiptik fakat teknik sorunlar bitiş çizgisine ulaşmamızı engelledi."

"Umarım bu sefer iyi bir hafta sonu geçirebilir ve bunu yaparken de herhangi bir sorun yaşamayız. Gayet pozitifim." dedi.

Nico Hulkenberg de ilk puanlarını aldığı hafta sonunun ardından epey mutlu ve Bakü'ye de pozitif şekilde gidiyor.

"Yeni takımınızla ilk puanlarınızı almak her zaman olumludur. Bunu yapmayı başardım, ki bu harika. İlk yarışlarda pek çok şeyde geliştik, araçtan daha fazla yararlandık ve ayarları en iyi hale getirdik. Bu konuda denemeler yapmaya devam ediyoruz ve daha fazla ilerleme kaydetmeyi umuyoruz. Elbette iyi bir yarış geçirmek ve puan kazanmak güzeldi."

"Bakü'ye gelirsek, bu benim ilk sprint yarışım olacak. Sadece bir saatlik antrenman seansı ve ardından doğrudan sıralama turları olacak. Bir bakıma alt kategorilerle aynı."

"Hazırlanmak için daha az zamanımız var, doğru ayarları çabucak bulmak lazım. Zor ama ilginç bir hafta sonu olacak fakat buna hazırım."