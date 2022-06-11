Magnussen: "İkinci seansta tempo kaybettik"

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Haas cuma günkü ilk seansta Kevin Magnussen'le iyi görünse de, ikinci seansta pek iyi bir performans sergileyemediler ve Williams ile en yavaş iki araçtan birine sahiplerdi.

Seansın ardından konuşan Magnussen şöyle dedi: "Bugün rüzgar çok kuvvetliydi fakat durum herkes için aynıydı. Yani beni herkesten daha fazla etkilemedi."

"Yine de çok rüzgarlıydı vce ana düzlükte istemeden sağa sola gidiyordum çünkü yandan esen rüzgar çok kuvvetliydi. Bu açıdan zor bir gündü fakat Bakü'de hep böyledir."

"Özellikle ikinci seansta pek hızlı değildik ve bunun nedenini öğrenmemiz gerekiyor çünkü ilk seansa oranla gözle görülür şekilde geriye düştük."

"Bütün geceyi öğrenmeye çalışarak geçireceğiz ve umarım yarın tekrar iyi bir tempo yakalayabiliriz. Bu tuhaf geliyor çünkü normalde ilk seansta, ikinci seansa oranla daha rekabetçi oluruz fakat bugün tam tersiydi."

"Şimdi bunun sebebini bulmamız gerekiyor fakat olumluyum. Buradaki yarış genellikle çılgınca geçer ve yani çok fazla şey olabilir."

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Mick Schumacher ise cuma gününe şanssız başladı ve su hortumunun kelepçesinin gevşemesi nedeniyle, ilk seansta sadece birkaç tur atabildi.

Mick, "Soğutma sıvısındaki sızıntı nedeniyle günüm pek iyi başlayamadı. Görünüşe bakılırsa bu sorun güçlü dalgalanmadan kaynaklandı."

"Diğerlerine kıyasla 25 turluk bir kaybım var ve bunun böyle bir cadde pistinde, özellikle de bu yeni araçlarla çok değerli bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Yani harika değil."

"İkinci seans da harika değildi. Yani ufak tefek sorunlar yaşadık. Tüm bunlar genel anlamda daha az tur attığımız anlamına geliyordu. Bu yüzden de cumartesiye girerken pek çok soru işareti var."

"Seans gelirsek, lastiklerde büyük bir aşınma yoktu fakat asfalt sıcaklığı yüksek. Tüm bunları göz önünde bulundurarak hafta sonunun kalanı için ne yapacağıma karar vermemiz gerekiyor." dedi.