Magnussen, iki ceza puanı daha alırsa bir yarıştan men edilecek

Formula 1'de sürücüler, 1 yıl içerisinde 12 ceza puanı aldıkları takdirde otomatik olarak bir yarıştan men ediliyor.

Şimdiye kadar bazı isimler buna çok yaklaşsa da, henüz men edilen bir isim çıkmadı. Yarışlardan men edilen son isim 2012 Belçika GP kazası sonrası Romain Grosjean'dı.

Şimdi Kevin Magnussen buna yakın görünüyor çünkü geride kalan iki ay içerisinde 10 ceza puanı aldı. Bu ceza puanları 9 Mart 2025'e kadar düşmeyecek.

Magnussen eğer iki ceza puanı daha alırsa, otomatik olarak bir yarıştan men edilecek ve bu da Oliver Bearman'a fırsat doğurabilir.

Şu anda Sergio Perez'in 9, Lance Stroll'ün 7, Logan Sargeant ve Fernando Alonso'nun ise 6 ceza puanı var.

Ceza puanları: