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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Hülkenberg'le tartışmamızın bu kadar ünlenmesi can sıkıcı"

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Magnussen: "Hülkenberg'le tartışmamızın bu kadar ünlenmesi can sıkıcı"
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Kevin Magnussen 2017’de basın alanında Nico Hülkenberg’le tartışırken söylediği söz yüzünden sahip olduğu ‘ünden’ rahatsız olduğunu ve bunun F1 kariyerine dair hatırlayacağı bir anı olmadığını söyledi.

Magnussen, geçtiğimiz sezon Abu Dhabi GP’sinden sonra Haas F1 takımıyla yollarını ayırırken, 2021 sezonunda Chip Ganassi Racing’le IMSA Spor Araç Şampiyonası’nda yarışacağını da duyurdu.

Magnussen F1’de açık sözlülüğü ve dobra konuşmasıyla tanınırken, taraftarların birçoğu buna örnek olarak 2017 Macaristan GP’sindeki bir anıyı akla getiriyor.

Pozisyon mücadelesi verirken Magnussen tarafından çimlere itilen Hülkenberg, yarış sonrası basın alanında Haas sürücüsüne yaklaşıp röportajını bölerek kendisine “bir kez daha griddeki en sportmen dışı sürücü olduğunu” söylemişti.

Magnussen ise Hülkenberg’e cevaben: “T**aklarımı yala dostum” demiş ve bu söz yıllarca F1 taraftarlarınca kendisine hatırlatılmıştı.

Magnussen F1 kariyeri boyunca “kişiliğini saklamak zorunda kalmadığı” ve “kendisi olabildiği” için mutlu olduğunu söylerken, bu sözün neden bu kadar ünlendiğini de anlamadığını belirtti.

Autosport/Motorsport.com’a konuşan Magnussen, “Hülkenberg’le yaşanan bu olay üstüme yapıştı ve artık can sıkıcı bir hal almaya başladı.”

“Hatırlayacağım başka şeyler var. Bu olay çok dikkat çekti fakat F1 kariyerime dair hatırlayacağım bir anı değil.”

“Birçok insan bir olaya odaklanmayı seçiyor, benimle Nico arasındaki gibi. Hiç düşünmediğim bir şey ama üstüme yapıştı.”

“Artık 4 yıl önce olmuş bir şey fakat yine de insanlar bana bu konu hakkında sorular soruyor. Yani, insanlar neden bunu hatırlamayı seçiyor? Benim için anlaması güç.”

“Ben daha çok yarış etkinliklerini ve pist üstünde olanları hatırlıyorum.” dedi.

Magnussen Haas’la geçirdiği 4 yıl içinde takımın 2018’de üreticiler şampiyonasını 5. sırada tamamlamasına yardımda bulunarak, daha büyük bütçeli takımları geçmelerini sağlamıştı.

Magnussen daha düşük bir bütçeyle McLaren, Williams, Renault ve Toro Rosso gibi takımlarla mücadele etmenin “gerçekten zevkli” olduğunu söylerken, F1’de geçirdiği zamana dair en güçlü anısının ilk yarışında, 2014 Avustralya GP’sinde, aldığı podyum olduğunu söyledi.

Magnussen, “Hayalimin gerçek olmasıydı, hepsi gerçekleşti. O ilk yarışı, o tüm hafta sonunu hiçbir zaman unutmayacağım.”

“Podyuma da çıktım. Uyanmaktan korkuyordum. Hepsinin bir rüya olmasından korkuyor gibiydim.”

“Tüm çocukluğum boyunca hayal ettiğim bir şeyi deneyimlemek gerçek dışı bir şeydi.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kevin Magnussen , Nico Hulkenberg
Takımlar Chip Ganassi Racing , Haas F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

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