Magnussen: "Hulkenberg'le 'dost' olmak için baskı hissetmiyorum"
Kevin Magnussen, yeni Formula 1 takım arkadaşı Nico Hulkenberg ile pist dışında iyi bir ilişki kurma konusunda baskı hissetmiyor, ancak aralarında kalıcı bir 'sorun' olduğunu düşünmenin de yanlış olduğunu söylüyor.
Haas, Abu Dabi'deki sezon finali öncesinde Hulkenberg'in 2023 sezonu için takıma katılacağını ve Magnussen'in takım arkadaşı olarak Mick Schumacher'in yerini alacağını duyurdu.
Magnussen ve Hulkenberg daha önce 2017'deki Macaristan Grand Prix'sinin ardından Hulkenberg'in Danimarkalı pilotu 'griddeki en sportmen olmayan pilot' olarak nitelendirmesiyle çatışmışlardı. Magnussen ise Hulkenberg'e "T**larımı yala" diyerek yanıt vermişti, bu söz o zamandan beri gridde Magnussen ile anılıyor.
İkili, Hulkenberg'in Aston Martin'de Sebastian Vettel'in yerine yarıştığı Bahreyn'deki sezonun açılış yarışında yıllar sonra ilk kez konuşana ve hatta olay hakkında şaka yapana dek çok az temas kurdu.
Magnussen, Hulkenberg'in açıklamasından önce Haas'ın Alman pilotla anlaşmasıyla ilgili bir sorunu olmadığını söyledi ve Autosport/Motorsport.com'un da aralarında bulunduğu seçkin medya kuruluşlarına verdiği röportajda aralarındaki ilişkiyle ilgili yanlış bir algı olduğunu açıkladı.
Magnussen, “Onunla hiçbir zaman yakın değildik."
“Ama Bahreyn'de havaalanında karşılaştık ve ilk kez bir araya geldik."
“Pek çok insan aramızda bir sorun olduğunu düşünüyor ama aslında yok." dedi.
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
2019'dan bu yana tam zamanlı yarışmayan ve sadece Racing Point ve Aston Martin'de yedek pilot olarak yer alan Hulkenberg, 2023'te F1'e geri dönecek.
Haas, Schumacher'in F1 gridindeki ikinci yılında Magnussen'i yakalamakta zorlanmasının ardından daha fazla tutarlılık ve deneyim için Hulkenberg ile anlaşmayı tercih etti.
Magnussen, Hulkenberg'in deneyimine rağmen Schumacher'e olan yaklaşımının aynısını Hulkenberg ile devam ettireceğini, ancak takım arkadaşı olarak çalışabilmeleri için pist dışında bir 'yakınlaşma' baskısı hissetmediğini söyledi.
Magnussen, “Çok iyi arkadaş olmamız gerektiğini düşünmüyorum."
“Belki de en iyi arkadaş oluruz, kim bilir! Ama üzerimde, pist dışında bir şeyler inşa etme baskısı yok."
“Ona bir pilot olarak saygı duyuyorum ve bence önemli olan tek şey de bu. Artık onu bir insan olarak tanıyacağım. Ona hiç yakın olmadım ya da onu gerçekten tanımadım."
“Ama bu kısım gerçekten önemli değil. Pistte ve pist dışında takım arkadaşı olarak birlikte iyi çalışacağımıza eminim." dedi.
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