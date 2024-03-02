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Formula 1 Bahreyn GP

Magnussen: "Hulkenberg şu anda araçla benden daha iyi baş ediyor"

Haas pilotu Kevin Magnussen, Amerikalı ekibin mevcut araçla kendisinden daha iyi baş ettiğini kabul etti.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Kevin Magnussen, Haas F1 Team, his daughter Laura

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, his daughter Laura

Simon Galloway / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, sürpriz şekilde Haas'ı sıralama turlarında son bölüme taşımayı başardı ve yarışa 10. sıradan başlama hakkı elde etti.

Diğer tarafta Kevin Magnussen 15. sırada kaldı ve nispeten hayla kırıklığı yaşadı.

Sıralama turlarının ardından konuşan Magnussen, "Benim açımdan mutlu olmak zor. Nico ile aramızdaki fark çok büyüktü ve yeni hamurdan en iyisini aldığımı hissetmiyorum."

"Şimdiye kadar geçen yılla biraz aynıydı. Düşük yakıt [ve] yeni lastiklerde zorlanıyorum fakat yarış ayarlarında her şey yolunda gidiyor."

"Bu yüzden düşük yakıtta daha iyi olmam gerekiyor. Araçtaki potansiyelin gayet iyi olduğunu görüyoruz. Lastik yönetimi ve genel yarış temposu da gayet iyi; Umarım ilerleme kaydedebilirim."

"Fakat dediğim gibi yeni lastikleri taktığımda, arka lastiklerdeki iyi tutuşu kullanamıyorum, çünkü virajlarda kayma yaşıyorum. Oysa Nico aracı döndürebiliyor ve çıkışlarda arka lastiklerdeki bu tutuşu kullanabiliyor."

"O noktaya da geleceğim ama şimdilik biraz zor." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Geçen yıla kıyasla nasıl hissettiği sorusuna Magnussen, "Bence kendimizi kaptırmamaya dikkat etmeliyiz çünkü sadece tek bir piste gittik."

"Geçmişte ilk yarışta iyi olup sezonun geri kalanında zorlandığımız oldu."

"Fakat biz bunu yapmak istemiyoruz. Sezona ve kış arasına olan yaklaşımımızı değiştirdiğimizi düşünüyorum. Her şey iyi gidiyor."

"Bence tüm yaklaşım farklı. Şu ana kadar gördüğümüz performanstan çok mutluyum ama aynı zamanda daha henüz çok erken." dedi.

Son olarak Alpine'e şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Magnussen, "Bence testlerde şu ana kadar zorlanıyorlarmış gibi görünüyordu. Yine, bu sadece bir pist. Geçen yıl McLaren'ı gördük, hiçbir yere gidemediler. Yani kimseyi reddedemeyiz." cevabını verdi.

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