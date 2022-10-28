Magnussen, Hulkenberg ile takım arkadaşı olmaya açık

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Gelecek yıl Haas koltuğuna kimin geçeceğiyle ilgili spekülasyonlar devam ederken, Nico Hulkenberg, Antonio Giovinazzi ve Mick Schumacher olmak üzere üç aday var.

Kararda Kevin Magnussen'in düşüncesi de önemli olabilir ve Magnussen, Hulkenberg'le sorunu olmadığını söylüyor. Yine de Schumacher'e de parantez açıyor.

Magnussen, "Sanırım birçok kez Nico ile hiçbir sorunum olmadığını söyledim. Aslında ona bir yarış pilotu olarak büyük saygı duyuyorum."

"Onu kişisel olarak tanımıyorum fakat yarış pilotu olarak ona her zaman saygı duydum. Yani bir sorunum yok."

"İkinci araçta olup olmaması konusunda da hiçbir düşüncem yok."

"Daha önce de söylediğim gibi, Mick'in şu anda kesinlikle iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Yılın başında bazı sorunlar yaşadı ve birkaç kaza yaptı ama şu anda kesinlikle daha hızlı." dedi.

Haas takım patronu Gunther Steiner'a 2023 pilot kararını ne zaman verileceği soruldu.

Steiner, "Amacımız Abu Dhabi'de, gelecek yıl aracı kimin kullanacağını kesin olarak biliyor olmak. Böylelikle seçilen sürücü kim olursa olsun Abu Dhabi testine katılabilir." dedi.

Son olarak Schumacher de geleceğiyle ilgili mevcut durum durum hakkında konuştu.

Alman pilot, "Mevcut durum nedeniyle ekstra zorluklar yaşamıyorum. İşimi iyi yapmak için buradayım ve buna odaklandım. Diğer her şey kontrolüm dışında gelişiyor."

"Yapmam gerekeni yapıyorum, yani elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.” dedi.