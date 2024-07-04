Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Magnussen: "Herkes Sainz'ı bekliyor"

Haas pilotu Kevin Magnussen, geleceğiyle ilgili kararın büyük oranda Carlos Sainz'a bağlı olduğunu kabul ediyor.

Ezel Tan
Kevin Magnussen, Haas VF-24

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Haas bugün iitibariyle 2025 için Oliver Bearman ile anlaştığını açıklarken, ikinci koltuk için Esteban Ocon'un adı geçiyor.

Bugün Bearman'ın takıma gelişiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Haas pilotu Magnussen şöyle dedi: "Oliver'ın buraya geleceğini dört aydır biliyordum. Nihai karar verilmese de bunun olacağını dört aydır biliyordum. Yani benim için yeni bir şey değil."

"Birlikte çalıştığımızı söyleyemem. Birkaç antrenman seansında orada yer aldım, sadece kendi işime odaklandım. Genç bir sürücünün kendi hayalini yaşaması ve Formula 1'e çıkması harika bir şey."

"Formula 1'e girdiğimde gerçekten zordu, bundan birçok kez bahsettim, ancak beklentileri karşılamayan üst düzey bir takıma girmek zordur çünkü o zaman takımdan beklentiler çok büyüktür ve sizden gidip şampiyonayı kazanmanızı beklerler."

"Oysa küçük bir takıma gelmek çok daha kolay. Sanırım ben bunu yapmadım, o yüzden kesin bir şey söyleyemem ama benim için bu takımla yarışmaya başlamak kesinlikle daha kolay olurdu. Haas ile yarışmanın onun için kötü bir yol olduğunu düşünmüyorum."

Geleceği sorulduğunda Magnussen, "Bir şeyler oluyor ama size söyleyecek yeni bir şeyim yok."

"Her şey Carlos'a bağlı. Yani diğerlerinin hamle yapabilmesi için karar vermesi gereken kişi o." dedi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, in the drivers parade

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, in the drivers parade

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

F1 dışındaki seçeneklerine bakıp bakmadığı sorusuna Danimarkalı sürücü, "Bir sürü şey oluyor. Seçeneklerinize bakmalı ve her şeyi göz önünde bulundurmalısınız."

"Kişisel olarak Formula 1'e odaklandığımı söyleyebilirim. Elbette, zaman zaman ilginç olan pek çok seçenek var."

"Formula 1 bu işin zirve noktası ve çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz şey burada bulunmak. Kim ne derse desin, Formula 1'e ulaşmak çoğu genç sürücünün hayalidir. Dolayısıyla burada olmak harika bir şey ve büyük bir fırsat. Eğer bu şansı yakalarsanız, onu değerlendirmelisiniz."

"12 yıldır padoktayım, arada bazı aralar olsa da 10 yılı aşkın bir süredir yarış koltuğundayım. Dışarıda harika olan bazı deneyimlerim de oldu."

"Bundan sonra ne olursa olsun hayat benim için güzel olacak. Her ne kadar bu araçları sürmeyi sevsem de, Formula 1'in dışında da harika bir hayat var."

"Ben bir yarış pilotuyum ve yarışmak istiyorum. Yarışmazsam mutlu olabilir miyim bilmiyorum. Ancak Formula 1'in eğlenebileceğiniz, tutkularınızı tatmin edebileceğiniz ve harika şeyler başarabileceğiniz tek şey olduğunu düşünmüyorum." cevabını verdi.

Magnussen, bu hafta sonu yeni güncellemeler getirdiklerini doğruladı.

"Bildiğim kadarıyla her iki araçta da güncelleme var. Çok fazla parça var ve bunlar özellikle yüksek hızlı virajlardaki performansı geliştirmeye yönelik."

"Bu da yüksek hızlı virajlarından dolayı Silverstone için iyi bir şey."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber F1'de yarışacağı numarayı açıklayan Bearman, Hamilton ve Alonso'ya karşı yarışacağı için heyecanlı
Sonraki haber Norris: "Yarıştan sonra söylediğim bazı şeyler doğru değildi"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"

Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"

Formula 1
Britanya GP
Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"
Gasly, Britanya GP için grid cezası alacak

Gasly, Britanya GP için grid cezası alacak

Formula 1
Britanya GP
Gasly, Britanya GP için grid cezası alacak
Russell: "Silverstone'un favorileri Verstappen ve Norris"

Russell: "Silverstone'un favorileri Verstappen ve Norris"

Formula 1
Britanya GP
Russell: "Silverstone'un favorileri Verstappen ve Norris"

Son Haberler

Leclerc: “Beklediğimiz adımları atarsak zafer için mücadele edeceğiz”

Leclerc: “Beklediğimiz adımları atarsak zafer için mücadele edeceğiz”

F1 Formula 1
Britanya GP
Leclerc: “Beklediğimiz adımları atarsak zafer için mücadele edeceğiz”
Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"

Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"

F1 Formula 1
Britanya GP
Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"
Verstappen: "Temastan sonra önemsediğim tek şey Norris ile ilişkimdi"

Verstappen: "Temastan sonra önemsediğim tek şey Norris ile ilişkimdi"

F1 Formula 1
Britanya GP
Verstappen: "Temastan sonra önemsediğim tek şey Norris ile ilişkimdi"
Norris: "Verstappen'in Avusturya GP için benden özür dilemesine gerek yok"

Norris: "Verstappen'in Avusturya GP için benden özür dilemesine gerek yok"

F1 Formula 1
Britanya GP
Norris: "Verstappen'in Avusturya GP için benden özür dilemesine gerek yok"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye