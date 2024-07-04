Magnussen: "Herkes Sainz'ı bekliyor"

Haas bugün iitibariyle 2025 için Oliver Bearman ile anlaştığını açıklarken, ikinci koltuk için Esteban Ocon'un adı geçiyor.

Bugün Bearman'ın takıma gelişiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Haas pilotu Magnussen şöyle dedi: "Oliver'ın buraya geleceğini dört aydır biliyordum. Nihai karar verilmese de bunun olacağını dört aydır biliyordum. Yani benim için yeni bir şey değil."

"Birlikte çalıştığımızı söyleyemem. Birkaç antrenman seansında orada yer aldım, sadece kendi işime odaklandım. Genç bir sürücünün kendi hayalini yaşaması ve Formula 1'e çıkması harika bir şey."

"Formula 1'e girdiğimde gerçekten zordu, bundan birçok kez bahsettim, ancak beklentileri karşılamayan üst düzey bir takıma girmek zordur çünkü o zaman takımdan beklentiler çok büyüktür ve sizden gidip şampiyonayı kazanmanızı beklerler."

"Oysa küçük bir takıma gelmek çok daha kolay. Sanırım ben bunu yapmadım, o yüzden kesin bir şey söyleyemem ama benim için bu takımla yarışmaya başlamak kesinlikle daha kolay olurdu. Haas ile yarışmanın onun için kötü bir yol olduğunu düşünmüyorum."

Geleceği sorulduğunda Magnussen, "Bir şeyler oluyor ama size söyleyecek yeni bir şeyim yok."

"Her şey Carlos'a bağlı. Yani diğerlerinin hamle yapabilmesi için karar vermesi gereken kişi o." dedi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, in the drivers parade Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

F1 dışındaki seçeneklerine bakıp bakmadığı sorusuna Danimarkalı sürücü, "Bir sürü şey oluyor. Seçeneklerinize bakmalı ve her şeyi göz önünde bulundurmalısınız."

"Kişisel olarak Formula 1'e odaklandığımı söyleyebilirim. Elbette, zaman zaman ilginç olan pek çok seçenek var."

"Formula 1 bu işin zirve noktası ve çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz şey burada bulunmak. Kim ne derse desin, Formula 1'e ulaşmak çoğu genç sürücünün hayalidir. Dolayısıyla burada olmak harika bir şey ve büyük bir fırsat. Eğer bu şansı yakalarsanız, onu değerlendirmelisiniz."

"12 yıldır padoktayım, arada bazı aralar olsa da 10 yılı aşkın bir süredir yarış koltuğundayım. Dışarıda harika olan bazı deneyimlerim de oldu."

"Bundan sonra ne olursa olsun hayat benim için güzel olacak. Her ne kadar bu araçları sürmeyi sevsem de, Formula 1'in dışında da harika bir hayat var."

"Ben bir yarış pilotuyum ve yarışmak istiyorum. Yarışmazsam mutlu olabilir miyim bilmiyorum. Ancak Formula 1'in eğlenebileceğiniz, tutkularınızı tatmin edebileceğiniz ve harika şeyler başarabileceğiniz tek şey olduğunu düşünmüyorum." cevabını verdi.

Magnussen, bu hafta sonu yeni güncellemeler getirdiklerini doğruladı.

"Bildiğim kadarıyla her iki araçta da güncelleme var. Çok fazla parça var ve bunlar özellikle yüksek hızlı virajlardaki performansı geliştirmeye yönelik."

"Bu da yüksek hızlı virajlarından dolayı Silverstone için iyi bir şey."