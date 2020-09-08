Magnussen henüz Haas'la yeni kontrat görüşmelerine başlamadı

Haas'ta hem Kevin Magnussen hem de Romain Grosjean'ın kontratı yıl sonunda bitiyor ve özellikle Grosjean'ın sezon sonunda F1'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Magnussen'in koltuğu ise diğer sürücülerin duruma bağlı olabilir.

Takımın Nico Hulkenberg'e ek olarak Ferrari'nin genç sürücülerine ve Sergio Perez'e ilgi gösterdiği düşünülüyor.

Haas takım patronu Gunther Steiner, Ekstra Bladet'e verdiği demeçte, “Herkes 2021 için ne yaptığımızı soruyor. Evet, her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmak istersiniz, ancak şu anda bulunduğumuz yerde, 2022'ye odaklanmamız gerekiyor. Şu an hiçbir şey kesin değil, ama 2022'nin bir fırsat olduğu ortada." dedi.

Diğer tarafta Magnussen yeni kontrat görüşmelerine başlamadığının altını çiziyor.

Kevin Magnussen, Haas VF-20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1, on the grid Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

BT gazetesine verdiği demeçte, "Haas ile henüz bir görüşme olmadı."

“Açıkçası mümkün olan en kısa sürede çözülmesini istiyorum. Burada mutlu olduğum herkes tarafından bilinen bir şey."

"Orta grubun tepesine dönmelerine yardımcı olmak istiyorum çünkü oraya ait olduklarını hissediyorum." dedi.

Gelecek yıl Formula 1'de kalması tek seçeneğinin Haas olup olmadığı sorusuna Magnussen şöyle yanıt verdi: "Mutlaka değil. Ancak başka bir taraflar herhangi bir kesin görüşmemiz yok."

Haas'ın Ferrari ile ortaklığını sonlandıracağı ve Renault ile çalışmaya başlayacağı yönünde dedikodular var.

Steiner, "Şu anda hiçbir şeyi değiştirmiyoruz. Bence bütçe sınırının uygulanmaya başlamasıyla pek de iyi bir şey olmaz." dedi.

Steiner ayrıca önceliklerinin bu yılı sorunsuz şekilde atlatmak olduğunu da söyledi.