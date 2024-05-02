Magnussen: "Henüz görüşmelere başlamadık"

Kevin Magnussen'in Haas ile olan anlaşması yıl sonunda bitiyor ve bazı kaynaklara göre bu yıl takımdaki son senesi olabilir.

Sözlerine Hulkenberg'in Audi'ye geçme kararını değerlendirerek başlayan Magnussen şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse, gelecek yıl yine Nico ile beraber yarışacağımızı düşünmüştüm ama ,böyle bir şey olabileceğini de biliyordum."

"Sauber ve Audi ile bir fırsat yakaladı. Ona bu konuda en iyi dileklerimi sunuyorum. Bu yıla odaklanmaya ve tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Bu yıl takım olarak kaydettiğimiz ilerlemeyi devam ettireceğiz."

"Pazar hâlâ çok açık. Çok sayıda koltuk ve çok sayıda sürücü mevcut."

Görüşmelere başlayıp başlamadığı sorusuna Magnussen, "Somut bir şey yok... Takımın bir parçası olduğunuzda sürekli konuşursunuz."

"Bence şu anda sezona ve diğer şeylere çok fazla odaklanıyoruz."

"Fakat burada bitmemiş çok fazla iş varmış gibi hissediyorum. Uzun yıllardır buradayım. Her zaman gerçekten kullanamadığımız bir potansiyel vardı. Şimdi bu potansiyeli değerlendirmek için daha iyi bir temel oluşturduğumuzu hissediyorum. Aramızda çok yetenekli insanlar olduğunu görüyorum."

"Bence ilk günden beri buna sahibiz. Başlangıçta pek çok kişi Ferrari'yi kopyaladığımızı düşündüğü için bize pek itibar etmedi ama biz sadece kopyalamadığımızı, kendi işimizi yaptığımızı gösteriyoruz."

"Bence bu yıl Ferrari'den başka bir takımı kopyaladık, Red Bull'u kopyaladık. Diğer herkes de öyle yaptı, bence burada çok büyük yetenekler var."

"Açıkçası açığa çıkardığımızı görmek istediğim bazı potansiyeller var."

"Fakat ben de herkes gibiyim, bu yıla odaklanıyorum ve aynı zamanda her türlü fırsata açığım. Haas'ta kalma fırsatı hakkında ne düşündüğümü az önce söyledim. Bu doğal olarak en olası seçenek."