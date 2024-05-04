Magnussen: "Hamilton'a karşı 'o aptalca savunmayı' yapmak zorundaydım"

Yarışın ilk turunda 6 sıra kazanarak 8. sıraya yükselen Magnussen, takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in hemen arkasında bulunuyordu. Yarış ilerledikçe Magnussen, arkasındaki Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın baskısı altına girmeye başladı.

Yerini korumak için aşırı zorladığı esnada pist dışına çıkan Magnussen, bunun sonucunda 10 sn zaman cezası aldı. Magnussen o noktadan sonra arkasındaki Hamilton'a karşı savunmasının şiddetini, önündeki takım arkadaşının puan kazanmasını sağlayabilmek adına arttırdı ve pist üstünde ikili arasında ilginç görüntüler çıkmaya başladı.

Hamilton'ın geçeceği bazı durumlarda Magnussen, pist dışından gelerek savunma yaptı ve hatta ikili arasında temas yaşandı. Benzer şekilde Hamilton'ın normal şartlarda geçtiği bir anda Magnussen, çok geç frenle virajın iç tarafına daldı ve o esnada Hamilton'ı dışarı doğru süpürünce, arkadaki Yuki Tsunoda Hamilton'ı geçerek puan potasına girdi.

Magnussen, ilk cezasının ardından pist sınırı ihlali ve agresif sürüşlerle 3 ceza daha aldı ve toplam 25 sn zaman cezasıyla yarışı son sırada tamamladı. Hamilton son turda Tsunoda'yı geçerek puan almıştı ancak o da, güvenlik aracı esnasında pit yolunda hız sınırını aştığı için pitten geçme cezası aldı ve 16. sıraya geriledi.

Sprint yarışının ardından Sky Sports F1'e konuşan Magnussen, aldığı cezaları kabul etti ancak takımı için bunu yaptığını söyledi.

Magnusen, "Tüm cezalar hak edilmişti - buna şüphe yok. Ama oyunu tekrar oynamak zorundaydım."

"Orada Nico'nun arkasında çok iyi bir pozisyondaydım. Yarışın başında birçok pozisyon kazandım ve 8. sıraya yükseldim."

"Lewis'ten iyi korunuyordum çünkü Nico'dan DRS almıştım ve iyi bir hızım vardı. "

"Sonra Nico şikanı kesti ve DRS'yi kaybettim. Nico DRS'yi bana korumak için geri verebilirdi çünkü o zaman kolayca 7 ve 8. olabilirdik."

"Bunun yerine Lewis'e karşı gerçekten savunmasızdım. Onunla deli gibi mücadele etmeye başladım ve Cidde'de yaptığım gibi arayı açmam gerekiyordu."

"Yapmayı sevmediğim bu aptalca taktikleri kullanmaya başladım ama günün sonunda bir takım oyuncusu olarak işimi yaptım ve Nico puanlarını aldı çünkü onun için o boşluğu yarattım, böylece Lewis ve Tsunoda onu yakalayamadı."

"Yarışmayı hiç sevdiğim bir yol değil ama bugün yapmam gereken buydu." dedi.