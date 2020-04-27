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Formula 1 / Son dakika

Magnussen, Haas'ta kalmak istiyor

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Magnussen, Haas'ta kalmak istiyor
Ekleyen:
, Editör
27 Nis 2020 10:28

Kevin Magnussen gelecek yıl da Haas'ta kalması halinde bundan memnuniyet duyacağını söyledi.

Haas'ta hem Kevin Magnussen hem de Romain Grosjean'ın sözleşmesi sezon sonunda dolacak.

Danimarkalı pilotu sözleşmesinde bir yıllık opsiyon bulunuyor ve takım eğer kendisini Haas'ta tutmak isterse bunu kullanabilir.

Diğer tarafta pilot pazarı son derece hareketli geçecek ve her iki pilotun da koltuğu da tam olarak sağlam değil.

BT gazetesine konuşan Magnussen, sözlerine maaşında indirime gitmesini değerlendirerek başladı, “Romain'le maaş indirimi konusunda anlaştık ve takımla birlikte dayanışma gösterdik. Hepimiz aynı gemideyiz ve takım da bunu takdir etti."

"Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Ancak takımın sözleşmemi uzatma seçeneği var. Bunu kullanmaları beni memnun edecek. Son zamanlarda 2020 yılında, 2021'de araçlarının tutulmasına karar verildi ve bence sürücüleri takımda tutmak da mantıklı." dedi.

Magnssen hiç yarış yapılmamasındansa boş tribünler önünde yarışmayı yeğliyor.

"Sezonun ne zaman başlayacağını bilmiyorum. Ben de sizin duyduğunuz söylentileri duyuyorum. Yarışın Temmuz ayında başlayacağını ve ilk başta seyircisiz gerçekleştirileceğini söylüyorlar. Taraftar olmadan yarışmak garip olacak, ama hiç yoktan iyidir."

Haas pilotu sosyal medyada pek de aktif görünmüyor.

Neden böyle olduğu sorusuna, "Onları sadece söyleyecek bir şeyim varsa kullanıyorum. Asla öğle yemeğinde yediği şeyleri paylaşan ya da duşa gittiğini yazanlardan biri olmadım. Umarım unutulmam!" yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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