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Formula 1

Magnussen: "Haas'ta kalmak için kanıtlamam gereken bir şey yok"

Kevin Magnussen, gelecek sezon için de Haas'ta kalmak istediğini açıkça belirtti ve bunun için takıma kanıtlaması gereken bir şey olmadığına inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nisan ayında mevcut Haas pilotu Nico Hulkenberg'in 2025'ten itibaren Hulkenberg iki yıllığına önce Sauber'de daha sonra Audi'de olacağı açıklandı. 

Bunun üzerine Haas 2025 için henüz ikisi de boş olan koltukları için bir seçeneğini kaybetmiş oldu.

Kanada Grand Prix hafta sonu öncesinde Magnussen'e, 2025 sezonu için grid dışında kalmaktan endişelenip endişelenmediği sorusu yöneltildi. 

Danimarkalı pilot bu konuda şunları söyledi: "Evet, bunun gerçekleşme ihtimali var."

"Takım beni çok iyi tanıyor, bu yüzden kanıtlamam gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Bu sefer çok açık bir sürücü piyasası var ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Burada devam etmek istediğimi açıkça belirttim. Takım iyi bir konumda ve bence bu takımın geleceği için oldukça iyi bir umut var. Yani, evet, bunun bir parçası olmayı çok isterim."

"İşlerin nasıl gideceğini öğrenmemiz ne kadar sürer bilmiyorum. Ama o zamana kadar sadece sürmeye devam edeceğim."

"Formula 1'de olmak istiyorum, şu anda aklımda bu var. Bu ihtimal ortadan kalkana kadar da buna odaklanmaya devam edeceğim."

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Zeynep Taş
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