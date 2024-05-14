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Formula 1 Emilia Romagna GP

Magnussen: "Haas'ta hâlâ 'gösteremediğim' bir potansiyele sahibim"

Kevin Magnussen 2025 yılında Haas'ta kalmak istiyor çünkü Amerikan takımıyla 'bitmemiş bir işi' olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Danimarkalı pilot, 2017'de Haas'a katıldı ve 2020 sezonunun sonuna kadar burada kaldı.

Magnussen, takımın Ukrayna'nın işgali nedeniyle Nikita Mazepin ve Rus isim sponsoru Uralkali'yi görevden almasının ardından 2022 için Haas'a sürpriz bir dönüş yaptı.

Magnussen'in mevcut sözleşmesi bu yılın sonunda sona eriyor ancak 31 yaşındaki pilot, takımın sahip olduğuna inandığı kullanılmamış potansiyeli gerçekleştirmek için kalış süresini uzatmak istiyor.

Magnussen, "Sanırım burada bitmemiş çok fazla iş olduğunu hissediyorum."

"Uzun yıllardır buradayım ama her zaman gerçekten gösteremediğimiz bir potansiyel vardı."

"Ve şimdi bu potansiyeli kullanmak için daha iyi bir temel oluşturduğumuzu hissediyorum. Aramızda çok yetenekli insanlar olduğunu hissediyorum. Bence ilk günden beri buna sahibiz."

"Başlangıçta pek çok kişi Ferrari'yi kopyaladığımızı düşündüğü için bize pek itibar etmedi ama biz sadece kopyalamadığımızı, kendi işimizi yaptığımızı pek çok kez gösterdik."

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ve bence bu yıl Ferrari'den başka birini daha kopyalıyoruz. Red Bull'u kopyalıyoruz, diğer herkes de öyle. Ben de herkes gibiyim, bu yıla odaklanıyorum ve aynı zamanda her türlü fırsata açığım. Dediğim gibi, Haas'ta kalma fırsatı hakkında ne hissettiğimi az önce söyledim, bence bu doğal olarak en olası seçenek." dedi.

Sözleşmesini yenilemek için görüşmelere başlayıp başlamadığı sorulan Magnussen şunları söyledi: "Henüz somut bir şey yok. Takımın bir parçası olduğunuzda sürekli konuşursunuz ama mevcut sezona ve diğer şeylere çok daha fazla odaklanılıyor."

Magnussen bir yıl daha Haas'ta kalırsa, Nico Hulkenberg'in Audi'nin katılımı öncesinde 2025 için Sauber ile anlaşmaya karar vermesinin ardından Danimarkalı pilotun farklı bir takım arkadaşı olacak.

"Dürüst olmak gerekirse, gelecek yıl yine Nico ve ben olacağımızı düşünmüştüm."

"Açıkçası Nico, Sauber ve Audi ile bir fırsat yakaladı. Ona bu konuda en iyi dileklerimi sunuyorum. Bu yıla odaklanmaya ve tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Bu yıl bir takım olarak kaydettiğimiz ilerlemeyi sürdürmek ve umarım bu yılın ötesinde de bunu geliştirmek."

"Aslında bir takım olarak oldukça iyi çalıştığımızı hissediyorum. Rekabet var ama bu bana yardımcı oldu. Birbirimizin yoluna çıkmıyoruz. F1'de bazen çok sağlıksız olabiliyor ve biz iki yetişkin pilotuz ve oldukça mantıklı davranıyoruz."

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