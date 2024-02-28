Magnussen: "Haas'la yarışmaya devam etmek istiyorum"
Haas pilotu Kevin Magnussen, uzun vadede ekipte kalmak istediğini açıkladı.
Kevin Magnussen, Haas VF-24
Zak Mauger / Motorsport Images
Kevin Magnussen'in Haas ile olan sözleşmesi, tıpkı Nico Hulkenberg gibi 2024 yılının sonunda sona eriyor.
Danimarkalı pilot Bahreyn'de yaptığı açıklamada, uzun vadede takımda kalmak istediğini açıkladı.
Racingmews365'e konuşan Magnussen, "Bu takıma çok emek verdim."
"Neredeyse en başından beri Haas adına yarışıyorum ve burada bitmemiş bir işim var."
"Bu takımla podyuma çıkmak ve yapılan tüm çalışmaların sonucunu görmek istiyorum."
"Bazı zor yıllar geçirdik fakat işleri tersine çevirip geri dönmeyi hep başardık. Buna rağmen takımın gerçek başarısını henüz görmedik ve bu başarı geldiğinde takımla birlikte olmak istiyorum."
"Pek çok sürücünün gelecek yıl için sözleşmesi olmadığını biliyorum. Fakat bu konuyu pek düşünmüyorum." dedi.
Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Haas ile sözleşmesi 2024'ün sonunda bitecek olan Magnussen'i takım arkadaşı Hulkenberg ise alternatif seçenekleri değerlendirmeye hazır.
"Pilotların sabırlı olmaması oldukça doğal; ilk birkaç yarıştan sonra sürücü piyasası hareketlenecek.."
"Her şey ilk birkaç haftanın nasıl geçeceğine bağlı ama ben bu konuda oldukça rahatım."
"Açıkçası yapabileceğim en iyi şey mümkün olduğunca iyi performans göstermek ve diğerlerinin arasından sıyrılmak için elimden geldiğince zorlamak."
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