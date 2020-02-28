Magnussen, Haas'la ilk yarış simülasyonundan memnun kaldı

Haas perşembe günü Kevin Magnussen'le piste çıktı ve Danimarkalı pilot 4.655 kilometrelik pistte gün boyunca 111 tur atmayı başardı.

Günü 1:18.225'lik turuyla 13 pilot arasında dokuzuncu sırada tamamlayan Magnussen, özellikle uzun sürüşlerdeki tempodan memnun olduğunu söyledi.

Magnussen, "Genel olarak, çok olumlu bir gün oldu."

"Islak şartlarda herhangi bir sürüş yapmamayı seçtiğimiz için günün başında biraz vakit kaybetti, sadece ayar turu attıktan sonra pistin kurumasını bekledik."

"Günün sonunda tam bir yarış simülasyonu yaptık ve Avustralya'ya gitmeden önce bunu yapmak gerçekten güzeldi."

"Aracın ilk kez bir yarış mesafesi boyunca nasıl performans gösterdiğini görmek her zaman için ilginç bir konudur."

"Bugün bunu ilk kez deneme şansımız oldu ve oldukça olumluydu. Yarın çalışmalara devam edeceğiz ve sonrasında Avustralya'ya odaklanacağız." dedi.

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