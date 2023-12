Magnussen: "Haas'ın yaşadığı sorunların bir parçası da benim"

Geçen sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi hiç şüphesiz Haas'tı. Amerikalı ekip son üç yıl içinde ikinci kez şampiyonayı son sırada tamamladı ve sürücülerinin sezona pek de iyimser bakmadıkları ortada.

Sonbahara kadar takım VF-23 aracını neredeyse hiç geliştirmedi çünkü aerodinamik anlamda yapılan çalışmalarda aracın yeterince ilerleme kaydetmediği görüldü.

Haas, sezon ilerledikçe 2023 projesi için belirlenen orijinal konseptin yeterince iyi olmadığını ve yaklaşımın değiştirilmesi gerektiğini fark etti. Bunu yapma girişimi de başarısız oldu çünkü Austin'e getirilen güncelleme paketi, takımın beklediği şekilde çalışmadı.

Bundan ötürü Nico Hulkenberg sezon sonunda eski pakete dönmeyi tercih ederken, sadece Kevin Magnussen sezonun son yarışlarını yeni paketle geçirdi.

Sezonun sona ermesinin ardından Magnussen, eğer kendi seçimi olsaydı, kendisinin de eski şasiye döneceğini belirtti.

The Race'e konuşan Magnussen, "Güncellenmiş araçla bir yarış geçirmeyi ve ardından eski versiyona dönmeyi tercih ederdim ama bu imkansızdı."

"Eski versiyon daha hızlıydı ama sanırım takım için yapmam gereken yeni paketle devam etmekti, ki bunu yaptığım için mutluyum."

"Yine de yeni versiyonun sürüşünün daha iyi olduğunu söylemem lazım. Eskisiyle bütün yıl zorluklar yaşadım. Yeni aracın direksiyonuna geçtiğimde sürüşü daha kolaydı."

"Nico'ya kıyasla ben daha mutluydum. Sonrasında o eski versiyona geri döndü ve ben de daha fazla bilgi toplamak için yenisiyle çalışmaya devam ettim."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

An Etihad Boeing 787 Dreamliner in formation with Al Fursan, the United Arab Emirates Air Force and Defence display team, over the car of Kevin Magnussen, Haas VF-23, prior to the start