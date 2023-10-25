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Magnussen, Haas'ın performansı hakkında iyimser değil

Haas pilotu Kevin Magnussen, Amerikalı ekibin getirdiği son güncellemelere rağmen iyimser görünmüyor.

Editör Ezel Tan
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Kevin Magnussen, Haas VF-23

Haas, Amerika GP'ye uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni ve kapsamlı bir güncelleme paketi getirdi.

Fakat bu paket, Amerika'da beklentileri karşılamadı ve Haas pilotları çok geride kaldılar.

Pazar günkü yarışa ayar değişikliği sonrası pit yolundan başlayan Magnussen, VF-23'ün performansıyla ilgili şöyle dedi: "Araçta yaptığımız değişiklikler elbette yardım etti ama yeterince değil."

"Maalesef bu hafta sonu yeterince rekabetçi değildik. Bazı şeyleri inceleyip, neler olduğuna bakacağız."

"En büyük problemimiz lastiklerde, çok fazla zorlanıyoruz."

"Eğer araçta değişiklik yapmasaydık muhtemelen daha da kötü bir yarış geçirecektik."

"Pit yolundan başlayarak iyi bir yarış çıkardığımızı düşünüyorum."

"Fakat yine de mutlu değilim çünkü çok geride kaldık. Şu anda sadece başka bir gün mücadeleye dönmek için hayatta kalmaya çalışıyoruz."

Sonraki yarışlarla ilgili ne hissettiği sorusuna Magnussen, "Hâlâ gitmemiz gereken farklı pist türleri var. İşler sürekli değişiyor ve sonraki yarışlarda her şey farklı olabilir."

"Meksika, rakım ve benzeri şeylerden ötürü benzersiz bir yarış. Orada neler olacağını ben de merak ediyorum."

"Özellikle ayarlarla biraz daha oynayıp, aracı daha iyi bir noktaya getirdiğimizde, nasıl olacağımızı görmemiz lazım." dedi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the grid ahead of the Sprint

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the grid ahead of the Sprint

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