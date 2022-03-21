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Magnussen: "Haas'ın odak noktası orta grup"

Haas pilotu Kevin Magnussen, şu anda çok iyi bir araca sahip olsalar bile odaklarının orta grup olması gerektiğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Magnussen: "Haas'ın odak noktası orta grup"
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Kevin Magnussen, 1 yıl aradan sonra katıldığı ilk yarışta beşinci olmayı başardı ve kariyerinin en iyi sonuçlarından birisini yakaladı.

Haas yıllar sonra ilk beşe geri döndü ve orta grubun en hızlı takımı gibi görünüyordu. Yine de sezon boyunca büyük bir gelişim mücadelesi olacağı için, Amerikalı ekibin düzenli olarak işe yarayan güncellemeler getirmesi gerekiyor.

Magnussen, yarışın ardından verdiği demeçte bu performanstan ötürü takıma teşekkür etse de, önden ziyade orta grubun lideri olmaya odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Magnussen şöyle dedi: "Çok eğlenceli bir yarıştı, gerçekten çok keyif aldım. Bu pozisyonlara geri dönmek çok güzeldi ve aracı bu noktaya getiren takıma teşekkür etmeliyim. Orta gruptaki en güçlü araçtık."

"Çok mutlu ve aynı zamanda çok müteşekkirim. Takımın harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Tüm bunlar onlar sayesinde mümkün oldu. Bu araca hiçbir katkım olmadı. Sadece içine girdim ve sürdüm. Bu, harika bir araç."

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bana göre sezonun kalanı için orta gruba odaklanmalıyız. Bottas ve Gasly mücadelede olacak gibi görünüyorlar. Alonso ve ayrıca Ocon da var. Bizim temel odak noktamız orta grup ve bugün Red Bull sürücüleri yarış dışı kaldığı için şanslıydık."

"Eğer Cidde'de yedinci olursak, temelde bugünküyle aynı olacak çünkü normal şartlarda alabileceğimizin en iyisi bu. Bugün sadece yedinci sıra ile elde edeceğimizden dört puan daha fazlasını aldığımız için şanslıydık."

Magnussen yarışın ilk bölümünde Perez ve Russell'ın önünde kalabileceğini düşündüğü için biraz fazla risk aldığını, bu yüzden de lastiklerini kilitlediğini söyledi.

"Açıkçası benim için zor bir karardı. Orada Mercedes ve bir başka pilot (Perez) vardı. Ne kadar hızlı olduklarını bilmiyordum, bu yüzden onları geride tutabileceğimi düşündüm. Bu yüzden gerçekten çok zorlamaya başladım, ki geriye dönüp baktığımda iyi bir fikir değildi. Lastiklere daha az yüklenmeliydim çünkü planlanandan iki turda erken pit stop yapmak zorunda kaldım."

"Bunun sebebi de lastikleri fazla aşındırmamdı. Fakat ikinci bölümü uzattık ve her şeyi yoluna sokmayı başardık. Mühendislerle beraber durumu çok iyi idare ettim. Kritik virajlarda doğru miktarda zorladım ve hepsi bu kadar. Tam olarak planladığımız turda C2'ye geçtik ve sonrasında güvenlik aracı çıktı. Ardından tam gaz geçilen bir tür sprint yarışı oldu." 

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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