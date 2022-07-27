Magnussen, Haas'ın Macaristan güncellemesi için "biraz endişeli"

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Haas, orta gruptaki rakiplerinin çoğundan farklı olarak henüz büyük bir güncelleme yapmadı ve bunun yerine, küçük düzeltmeler yaparak mevcut paketin potansiyelini ortaya çıkarmaya odaklandı.

Magnussen, Bahreyn'de beşinci olarak sezonun en iyi sonucunu elde etti ve Avusturya'da, takımın güncelleme getirmemesine rağmen hâlâ bu kadar rekabetçi olmasına ve düzenli olarak puan almasına şaşırdığını söyledi.

Fakat Magnussen, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'sinde yeni parçalar kullanacak. Takım arkadaşı Mick Schumacher ise güncellemeyi yaz arasından sonra alacak.

Magnussen, "Bu yıl, düşündüğümüzden daha fazla performans bulduğumuzu gördük ama kış testlerinden bu yana güncelleme yapmadık."

"Ne kadar performans çıkardığımızı görmek biraz şaşırtıcı oldu."

"Yeni bir paket biraz... Şu anda sahip olduğumuzun üzerine bir gelişme mi olacak, yoksa bir geri adım mı olacak veya daha fazla potansiyeli olan bir şey için mi çalışıyoruz diye biraz endişeliyim."

"Bilmiyorum. Görmek ilginç olacak." dedi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Haas'ın 2019 yılındaki aracına getirilen ilk büyük güncelleme paketi öngörülemez bir araçla sonuçlanmıştı ve takım, sezonun ortasında ilk versiyona geri dönmüştü.

Magnussen, "Hepimiz araca yeni parçalar takmayı ve birkaç ondalık kazanmayı çok isteriz ama bu şekilde işlediğini düşünmüyorum."

"Daha fazla potansiyel açıyorsunuz ve işler, öğrendikçe daha hızlı gidiyor." dedi.

Magnussen, bu yıl 12 puan toplayan takım arkadaşına kıyasla 22 puan aldı ve güncellemeyi deneyimleyen ilk isim olacak.

Takım, şampiyonada yedinci sırada ve ilk büyük güncellemesini geçtiğimiz hafta Fransa'ya getiren AlphaTauri'nin yedi puan önünde.

Magnussen, düzenlemeler tam olarak oturmadığı için, konu güncellemeleri anlamaya gelince 2022 araçlarının "çok zor" olduğunu söyledi.

Magnussen, "Her takım piste zıplayan bir araçla çıktı ve kimse bunu beklemiyordu. Yani bu çok farklı araçlarla yarıştığımızı gösteriyor."

"Geçtiğimiz yıl, temelde son dört yıla benzer bir araçla yarıştılar. Yani farklı ve güncellenmiş bir araç olsa da aynı felsefeye sahipti. Fakat bu tamamen farklı."

"Çok daha fazlasını bulmamızın nedenlerinden birinin de bu olduğunu düşünüyorum." dedi.