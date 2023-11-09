Magnussen, Haas'ın lastikler konusunda ne kadar ilerlediğini görmek istiyor

Haas, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde VF-23'ünü yeniledi ve Red Bull'un son iki yıldır en iyi şekilde kullandığı aşağı doğru sidepod konseptini benimseyen son F1 takımı oldu.

Değişiklikler Magnussen ve takım arkadaşı Nico Hulkenberg için daha fazla yere basma kuvveti sağlamanın yanı sıra her iki pilotun da bu yıl sıkıntı çektiği lastik ömrünü iyileştirmeyi amaçlıyordu.

Bu süreçteki iki sprint hafta sonu ve Meksika'nın aykırı pisti, takımın değişikliklerin ne kadar iyileşme getirdiğinden emin olmamasına neden olsa da, Magnussen bazı erken olumlu işaretler olduğunu söyledi.

Magnussen, "Sanırım merak ettiğim ve daha fazla veriye ihtiyacımız olan şey, bu aero tarzının lastik sorunumuz için daha iyi olup olmadığı. Öyle olduğunu düşünüyorum ama birçok faktörü de hesaba katmanız gerekiyor."

"Bence, genel olarak, bu güncellemeyle tek turda muhtemelen biraz daha kötüyüz. Ancak tek turluk hız ile yarış hızı farklı şeyler."

"Bence yarış temposunda, stintlerin sonunda lastik performansı biraz daha iyi. Bu konuda bazı küçük işaretler gördüğümüzü düşünüyorum."

"Sorunu çözmedi ama belki biraz daha iyi hale getirdiğini düşünüyorum. Gelecek yıl için ilginç bulduğum şeylerden biri de bu, çünkü gelecek yıl çok daha büyük bir adım atacağımızı umuyorum." dedi.

Her ne kadar son güncelleme araç hızında dramatik bir ilerleme sağlamamış olsa da, Magnussen bunun büyük bir temel konsept değişikliği olduğu düşünüldüğünde, takımı daha geride bırakmamış olmasının cesaret verici olduğunu düşünüyor.

Magnussen, "Buradaki güncelleme, bu otomobil konseptinin ilk çizimi gibi. Hiçbir geliştirme olmadan, sadece yeni bir araba çizmek ve onu piste çıkarmaktı."

"Genellikle geliştirme için çok zaman harcarsınız ama bu neredeyse ilk prototip gibiydi ve hiçbir geliştirme yapılmadan üretilip araca takıldı."

"Geçen yılki araca bu kadar zaman harcadıktan sonra onu çöpe atıp yeni bir araç çizmemiz ve eskisiyle aynı olması, daha kötü olmaması ilginç. Bu da cesaret verici." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Aero dengesi

Haas, Austin'e gelen güncellemenin performans özelliklerini daha iyi anlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Haas, aero dengesine yardımcı olmak için Brezilya'ya revize edilmiş bir ön kanat üst planyası getirdi.

Aracın genel performansının iyileştirilmesi, takımın aerodinamik dengesi de dahil olmak üzere her grand prix'de ayar seçeneklerini yeniden gözden geçirmesi gerektiği anlamına geliyor ve güncelleme, takvimde kalan yarışlar için ön-arka dengesini ayarlama açısından daha fazla çok yönlülük sağlıyor.

Haas'ın Amerika'da tanıttığı güncelleme paketi, bu yeni nesil otomobilin tasarım aşamasında bir dönüm noktası oldu; zira Haas, orijinal sidepod tasarımını terk eden ve aşağıya doğru inen rampa tarzı çözümün bir varyasyonunda birleşen griddeki son takım oldu.

Bu yeniden tasarımın bir parçası olarak Haas ayrıca sidepod girişinin üst ve alt dudakları arasındaki uzunlamasına eşitsizliği artırmayı tercih etti ve alt dudak üst dudaktan çok daha ileriye alındı.

Bu, hem girişteki hava akışı hem de sidepod'un alt kesimi için daha etkili bir geçit oluşturulmasına yardımcı olurken, karoser daha sıkı bir şekilde sarıldığı için değişikliklerden olumlu bir şekilde etkilendi.

Bu sayede, alt kesiğin alt kısmında yer alan SIS (yan darbe barı) kabarcığı artık daha belirgin hale geldi. Rakiplerinin çoğu onu daha aşağıya indirip zemine gizlerken, VF-23'te bu daha yüksek bir şekilde konumlandırılmış durumda.

Aston Martin, Alpine ve McLaren'in sahip olduğu daha derin seçenek yerine daha nazik bir yaklaşım olsa da, aşağı doğru rampa karoseri, bir oluk tasarımıyla tamamlanmış durumda.

Bu arada, soğutma da revize edilerek motor kapağının omzuna daha fazla önem verilmiş, soğutma solungaçları daha önce sahip olduğu yan gövde üzerindeki küvet benzeri yarığa yerleştirilmek yerine bu bölgeye taşınmış.