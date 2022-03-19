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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Magnussen, Haas'ın kaydettiği gelişime "inanamıyor"

Haas Formula 1 pilotu Kevin Magnussen, Amerikalı ekibin ortaya koyduğu güçlü performansa inanmakta güçlü çekiyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Magnussen, Haas'ın kaydettiği gelişime "inanamıyor"
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Haas'ın Nikita Mazepin ile yollarını ayırmasının ardından geçen hafta Amerikalı ekibe geri dönen Magnussen, yalnızca bir hafta sonra katıldığı Bahreyn GP 2. antrenman seansında VF-22'nin potansiyelini gösterdi.

Mick Schumacher'in de sekizinci en hızlı zamana imza atmasıyla Haas, geçen yıl gerilerde kaldığı yılın ardından ileriye doğru büyük bir adım atmış gibi görünüyor. Amerikalı ekip, geçen yılki aracın gelişimini devam ettirmek yerine tüm kaynaklarını 2022 aracına aktarmıştı.

 Motorsport.com'a konuşan Magnussen, "Açıkçası tüm bu yaşananlara inanamıyorum."

"Dostum bu gerçekten çok iyi, olağanüstü! Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum." diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Magnussen, göze çarpan şeyin Haas'ın tek tur performansı olsa da, uzun sürüşlerdeki temponun da cesaret verici olduğunu aktardı.

"Aracımız tıpkı geçen hafta olduğu gibi bu hafta sonu da gün boyunca harika hissettiriyordu."

"İlk antrenmanda yarış temposuna ve yarış hissine odaklandık. Bu yüzden sıralama turları hızına bakmadık."

"İkinci antrenmanda ise bir sıralama simülasyonu yaptık, her şeyimizi tam olarak ortaya koymasak da daha çok bir sıralama simülasyonu gibiydi ve tur zamanları gayet iyiydi."

"Fakat beni cesaretlendiren şey uzun sürüşlerdeki tempomuzdu. Araç epey tutarlıydı ve tur zamanlarımız gerçekten güçlüydü."

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Mutluluğuna rağmen Magnussen, diğerlerinin nerede olduğunu bilmenin şu noktada imkansız olduğunu söylüyor.

"An itibariyle özellikle uzun sürüşlerde diğerlerinin nerede olduğunu bilemiyoruz. Takım arkadaşları arasında bile inişler ve çıkışlar var. Bu yüzden bekleyip görmek lazım."

"Şu ana kadar kendimizi iyi hissettik, mutluyuz ve gayet iyi bir aracımız var. Bu yüzden yarın için çok heyecanlıyım."

Haas'ın en iyi zamanlarına döndüğünü hissedip hissetmediği sorulduğunda Magnussen, "Gerçekten öyle olmasını umuyorum ve şu ana kadar öyle görünüyor."

"Fakat uzun yıllardır bu sporun içerisindeyim ve sezon bitene kadar bundan emin olamayacağımızı biliyorum."

"Yine de şu ana kadar kesinlikle iyi bir başlangıç oldu."

"An itibariyle sadece iki antrenman yaptık ve hafta sonunun geri kalanının nasıl gideceğini göreceğiz. Şimdilik iyi bir başlangıç oldu." dedi.

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