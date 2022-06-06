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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Magnussen, Haas'ın Ferrari ile kurduğu ortaklıktan memnun

Kevin Magnussen, Haas'ın Maranello'daki yeni yapılanmasını ve takıma birçok yeni çalışanın katılmasını olumlu karşılıyor.

Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Altay Gök
Magnussen, Haas'ın Ferrari ile kurduğu ortaklıktan memnun
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2020 sezonunun ardından yeniden yapılanmaya girmeye karar veren Haas, bu kapsamda Maranello'daki Ferrari genel merkezinde bir ofis açtı, bunun yanı sıra zamanda Ferrari'den -teknik sorumlu Simone Resta'da dahil olmak üzere- birçok isim de Haas kadrosuna katıldı.

Bu değişiklik, Haas'ın Ferrari ile daha yakın ilişkiler kurmasını sağladı. Takım zaten bu ofisin kurulması öncesi de araçta kullanacakları parçaları -yönetmeliklerin izin verdiği derecede- İtalyan üreticiden tedarik etmekteydi.

2020 sezonunu 3 puanla kapatan, geçtiğimiz sezon ise puan elde edemeyen takım bu sezon itibariyle yükselişe geçti. Orta sıra mücadelesinin önemli bir parçası haline gelen Haas bu sezon ise şimdiden 15 puan toplamış durumda. Ferrari ile bağların kuvvetlenmesinin bu durumdaki payı ise belirsiz.

Haas'ın güçlenmesinin ardından Ferrari ile kurulan bu güçlü ortaklık konusunda birçok takım endişelerini dile getirdi. Herhangi bir resmi şikayet olmamasına rağmen FIA tarafından bir inceleme gerçekleştirildi ve herhangi bir soruna rastlanmadığı duyuruldu.

Magnussen, değişikliklerin farklı departmanları birbirine yakınlaştırdığını ve ekibin araç gelişimi konusunda daha da iyiye gittiğini düşünüyor.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Maranello'daki ofis hakkında konuşan Magnussen, "Evet, takım için güzel bir değişiklik oldu."

"Formula 1'e ara verdiğim yıl bir ofis açılmış. Artık Maranello'da daha büyük bir grup var, bence bu farklı departmanlar arasındaki iletişime yardımcı oluyor, sadece gidip birbirleriyle konuşmaları yeterli oluyor."

"Bunca yıldır ekibimiz dünyaya yayılmış durumda: ABD'de, İtalya'da ve İngiltere'de ekiplerimiz var. Bu da söylediğim gibi iletişimi oldukça kolaylaştırıyor. Arkadaşının masasına gidiyorsun ve sohbet ediyorsun, hepsi bu." 

"Ekibimiz artık daha iyi ve daha büyük, insan gücünün artması daha iyi hissettiriyor. Araç da bunu gösteriyor. Haas'ın vurgulamaya çalıştığı nokta oldukça doğru." dedi.

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