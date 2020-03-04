Magnussen, Haas'ın F1'den ayrılma ihtimalini doğruladı
Kevin Magnussen, Haas'ın Formula 1'den ayrılma ihtimali bulunduğunu kabul ediyor.
Gene Haas, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Haas'ın geçen yılki gibi kötü bir yıl geçirmesi halinde Formula 1'den ayrılacağını açıklamıştı.
Takım geçen yıl tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçirmiş ve sezonu sondan ikinci sırada tamamlamıştı.
Takımın Danimarkalı pilotu Kevin Magnussen, böyle bir yıl daha geçirmeleri halinde Gene Haas'ın F1 projesinin fişini çekeceğini doğruladı.
Magnussen, "Gene Haas, geçen seneki gibi sondan ikinci olmaktan bıkmış durumda."
"Planlarını nasıl etkiler bilmiyorum ancak sonuncu ya da sondan ikinci oluyorsak, Formula 1'de olmak isteyeceğinden emin değilim."
“Ama bunu ona sormam bile gerekmiyor, çünkü böyle olduğunu biliyorum." dedi.
Ancak Danimarkalı pilot, Haas'ın çekilmesi halinde kariyerinin biteceği konusunda endişeli değil.
Magnussen, “Bu benim hazırlandığım bir şey değil, çünkü yine dokuzuncu olacağımızı sanmıyorum. 2019 tek seferlik bir şey."
“İnanıyorum ki eğer istediğimiz şeyleri yapabilirsek, Gene de devam etmek isteyecek."
Magnussen, 2021'deki yeni kuralların ve bütçe sınırının hedeflerine ulaşmada kendilerien yardımcı olacağını söyledi.
“Büyük takımlarla aynı fırsatlara sahip olacağımız anlamına gelmiyor, ancak Haas'ın yeni kurallardan faydalanabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum."
Önceki haber
Verstappen: "Netflix beni olmadığım biri gibi gösterdi"
Sonraki haber
Resmi: Tüm takımlar, Ferrari konusunda FIA'dan açıklama bekliyor!
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Magnussen, Haas'ın F1'den ayrılma ihtimalini doğruladı
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
21:00
12:00
|
|FP2
|
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
|
01:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
|
02:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
|
01:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 Mar - 15 MarBiletler
|
19 Mar - 22 MarBiletler
|
2 Nis - 5 NisBiletler
|
30 Nis - 3 MayBiletler
|
7 May - 10 MayBiletler
|
21 May - 24 MayBiletler