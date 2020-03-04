Magnussen, Haas'ın F1'den ayrılma ihtimalini doğruladı

Gene Haas, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Haas'ın geçen yılki gibi kötü bir yıl geçirmesi halinde Formula 1'den ayrılacağını açıklamıştı.

Takım geçen yıl tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçirmiş ve sezonu sondan ikinci sırada tamamlamıştı.

Takımın Danimarkalı pilotu Kevin Magnussen, böyle bir yıl daha geçirmeleri halinde Gene Haas'ın F1 projesinin fişini çekeceğini doğruladı.

Magnussen, "Gene Haas, geçen seneki gibi sondan ikinci olmaktan bıkmış durumda."

"Planlarını nasıl etkiler bilmiyorum ancak sonuncu ya da sondan ikinci oluyorsak, Formula 1'de olmak isteyeceğinden emin değilim."

“Ama bunu ona sormam bile gerekmiyor, çünkü böyle olduğunu biliyorum." dedi.

Ancak Danimarkalı pilot, Haas'ın çekilmesi halinde kariyerinin biteceği konusunda endişeli değil.

Magnussen, “Bu benim hazırlandığım bir şey değil, çünkü yine dokuzuncu olacağımızı sanmıyorum. 2019 tek seferlik bir şey."

“İnanıyorum ki eğer istediğimiz şeyleri yapabilirsek, Gene de devam etmek isteyecek."

Magnussen, 2021'deki yeni kuralların ve bütçe sınırının hedeflerine ulaşmada kendilerien yardımcı olacağını söyledi.

“Büyük takımlarla aynı fırsatlara sahip olacağımız anlamına gelmiyor, ancak Haas'ın yeni kurallardan faydalanabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum."