Magnussen, Haas'ın "büyük adımlar attığından" emin

Haas geçen yıl inişli çıkışlı bir sezonu geride bıraktı ve özellikle sezonun ikinci yarı takım için tam bir felaketti.

Takım yeterli yere basma gücü üretemediği VF-19'la, lastikleri doğru şekilde çalıştırmayı başaramadı.

Ancak Kevin Magnussen, bu yıl ileri yönde büyük adımlar attıklarını düşünüyor.

“Geçen sezondan birazcık ders çıkardığımızı düşünüyorum. Geçen sezon kış testlerinde oldukça iyimserdik ve çok iyimser olmak için iyi nedenlerimiz vardı çünkü araç çok iyi gidiyordu ve gerçekten rekabetçi tur zamanlarımız vardı."

Her şey çok güzel görünüyordu. Bu yüzden büyük bir iyimserlikle ilk yarışa gittik. ilk yarışta bile altıncı olarak geri kalanların en iyisi olduk. Yani herhangi bir problem belirtisi yoktu ve sonrasında sorunlar ortaya çıkmaya başladı."

“Bu yıl çok daha sakin bir yaklaşım takip ediyoruz, çok daha mütevazi kalmaya ve gün gün düşünmeye çalışıyoruz. Geçen sene çok şey öğrendiğimizi biliyorum ve kış testlerinde, geçen yılki zayıflıkların artık bu yılki araçta yer almadığı anlaşılıyor."

“Bazı yeni sorunlar olup olmadığını kim bilebilir? Beklememiz ve görmemiz gerekecek. Fakat ileriye doğru çok büyük adımlar attığımız için oldukça iyimserim. ”

Magnussen, Avustralya'daki yarış iptal edildiği için hayal kırıklığı yaşadığını ancak kararın doğru olduğunu savundu.

“Korkunçtu. Barcelona'da aracı sürüyorsunuz ve sezon için hazırlanıyorsunuz. Sonra Avustralya'ya seyahat ediyorsunuz, Perşembe gününü pistte harcıyorsunuz, tüm mühendislerle cuma günkü antrenmanlar hakkında konuşuyorsunuz ve gerçekten hazırlanıyorsunuz. Perşembe akşamı yatıyorsunuz ve Cuma günü uyanmaya hazır oluyorsunuz."

“Açıkçası bir şeyler olduğunu hissetmiştik. Ama yine de cuma günü kalkıp, piste gitmeye hazırdım ve son dakika gelmememiz söylendiğinde hayal kırıklığı yaşadım.. Ama tabii ki doğru karardı. Bence doğru şeyi yaptık, ama bizim için hayal kırıklığıydı."

27 yaşındaki pilot eşi ile tecrit döneminde ve kanser olan annesini ziyaret edemiyor.

“Annemin birkaç yıl önce kanseri vardı ve bağışıklık sistemi çok kötü. Bu yüzden onu göremedim. Aynı zamanda büyükannem ve büyükbabamdan da uzak durmam gerekiyor..."

“Bu benim için çok sinir bozucu, ama onlar için de durum aynı. Ailenin büyük kısmı bu dönemde yalnız kalmak zorunda. Bu yüzden onlar için oldukça zor. ”

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