Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
202 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Magnussen, Haas'ın "büyük adımlar attığından" emin

paylaşım
yorumlar
Magnussen, Haas'ın "büyük adımlar attığından" emin
Ekleyen:
, Editör
9 May 2020 07:05

Haas pilotu Kevin Magnussen, kış testlerindeki performansları sonrası, Amerikalı ekibin ileriye doğru büyük büyük adımlar attığından emin olduğunu söyledi.

Haas geçen yıl inişli çıkışlı bir sezonu geride bıraktı ve özellikle sezonun ikinci yarı takım için tam bir felaketti.

Takım yeterli yere basma gücü üretemediği VF-19'la, lastikleri doğru şekilde çalıştırmayı başaramadı.

Ancak Kevin Magnussen, bu yıl ileri yönde büyük adımlar attıklarını düşünüyor.

“Geçen sezondan birazcık ders çıkardığımızı düşünüyorum. Geçen sezon kış testlerinde oldukça iyimserdik ve çok iyimser olmak için iyi nedenlerimiz vardı çünkü araç çok iyi gidiyordu ve gerçekten rekabetçi tur zamanlarımız vardı."

Her şey çok güzel görünüyordu. Bu yüzden büyük bir iyimserlikle ilk yarışa gittik. ilk yarışta bile altıncı olarak geri kalanların en iyisi olduk. Yani herhangi bir problem belirtisi yoktu ve sonrasında sorunlar ortaya çıkmaya başladı."

“Bu yıl çok daha sakin bir yaklaşım takip ediyoruz, çok daha mütevazi kalmaya ve gün gün düşünmeye çalışıyoruz. Geçen sene çok şey öğrendiğimizi biliyorum ve kış testlerinde, geçen yılki zayıflıkların artık bu yılki araçta yer almadığı anlaşılıyor."

“Bazı yeni sorunlar olup olmadığını kim bilebilir? Beklememiz ve görmemiz gerekecek. Fakat ileriye doğru çok büyük adımlar attığımız için oldukça iyimserim. ”

Magnussen, Avustralya'daki yarış iptal edildiği için hayal kırıklığı yaşadığını ancak kararın doğru olduğunu savundu.

“Korkunçtu. Barcelona'da aracı sürüyorsunuz ve sezon için hazırlanıyorsunuz. Sonra Avustralya'ya seyahat ediyorsunuz, Perşembe gününü pistte harcıyorsunuz, tüm mühendislerle cuma günkü antrenmanlar hakkında konuşuyorsunuz ve gerçekten hazırlanıyorsunuz. Perşembe akşamı yatıyorsunuz ve Cuma günü uyanmaya hazır oluyorsunuz."

“Açıkçası bir şeyler olduğunu hissetmiştik. Ama yine de cuma günü kalkıp, piste gitmeye hazırdım ve son dakika gelmememiz söylendiğinde hayal kırıklığı yaşadım.. Ama tabii ki doğru karardı. Bence doğru şeyi yaptık, ama bizim için hayal kırıklığıydı."

27 yaşındaki pilot eşi ile tecrit döneminde ve kanser olan annesini ziyaret edemiyor.

“Annemin birkaç yıl önce kanseri vardı ve bağışıklık sistemi çok kötü. Bu yüzden onu göremedim. Aynı zamanda büyükannem ve büyükbabamdan da uzak durmam gerekiyor..."

“Bu benim için çok sinir bozucu, ama onlar için de durum aynı. Ailenin büyük kısmı bu dönemde yalnız kalmak zorunda. Bu yüzden onlar için oldukça zor. ”

Alakalı video

Sonraki haber
Raikkonen'in sponsoru, F1 anlaşmasını askıya aldı

Önceki haber

Raikkonen'in sponsoru, F1 anlaşmasını askıya aldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avusturya GP

Avusturya GP

2 Tem - 5 Tem
FP1 Başlangıç:
55 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
02:00
11:00
FP2
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
06:00
15:00
FP3
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
06:00
15:00
Yarış
Paz 5 Tem
Paz 5 Tem
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Raikkonen'in sponsoru, F1 anlaşmasını askıya aldı

54dk
2
Formula 1

Galeri: Formula 1 tarihindeki güvenlik araçları

3
Formula 1

Ferrari, Vettel'den yanıt almadan diğer seçeneklere yönelmeyecek

4
Formula 1

Weber, David ve Mick'i Formula 1'de görmek istiyor

5
Formula Renault

Cem Bölükbaşı ikinci yarışta finiş göremedi

Son Videolar

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları 01:45
Formula 1

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları

#ThinkingForward Jean Todt röportajı 54:49
Formula 1

#ThinkingForward Jean Todt röportajı

#ThinkingForward Christian Horner röportajı 27:51
Formula 1

#ThinkingForward Christian Horner röportajı

#ThinkingForward Zak Brown röportajı 28:34
Formula 1

#ThinkingForward Zak Brown röportajı

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı 05:01
Formula 1

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı

Son Haberler

Magnussen, Haas'ın "büyük adımlar attığından" emin
F1

Magnussen, Haas'ın "büyük adımlar attığından" emin

Raikkonen'in sponsoru, F1 anlaşmasını askıya aldı
F1

Raikkonen'in sponsoru, F1 anlaşmasını askıya aldı

Ferrari, Vettel'den yanıt almadan diğer seçeneklere yönelmeyecek
F1

Ferrari, Vettel'den yanıt almadan diğer seçeneklere yönelmeyecek

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 8 Mayıs
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 8 Mayıs

Maldonado: "Ferrari'de yarışabilirdim"
F1

Maldonado: "Ferrari'de yarışabilirdim"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
17 Eyl - 20 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.