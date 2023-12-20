Magnussen: "Haas'ı size şikayet etmemin takıma faydası yok"

Haas, Magnussen ve Nico Hulkenberg'in sıralama turlarında zaman zaman parladığı ancak özellikle aşırı ısınan lastikler nedeniyle tutarlı bir yarış temposu yakalayamadığı zorlu bir sezonun ardından 2023 markalar şampiyonasını 10. sırada tamamladı.

Magnussen sezon boyunca sadece üç kez 10. sırada finish görerek sadece 3 puanla şampiyonada 19. sırayı elde etti.

Haas, Austin'deki ABD Grand Prix'sinde yeni bir aerodinamik paket tanıtmştı. Ancak bu güncellemeler takımın formunu iyileştiremedi.

Las Vegas ve Abu Dhabi'deki son iki yarışta pilotlar araç paketi seçimi konusunda ikiye ayrldı. Magnussen yeni versiyona sadık kalırken Hulkenberg orijinal versiyona geri döndü.

Sinir bozucu bir yıl geçirmesine rağmen Magnussen takımı medyada eleştirmek istemediğini söyledi.

Magnussen, "Onları size şikayet etmemin takıma yardımcı olacağını sanmıyorum."

"Bence bu bir takım sporu. Hepimiz işin içindeyiz. Hepimiz sorumluyuz ve burada 'kutsal inek' gibi durmak istemiyorum. Sanırım Haas'taki her ekip üyesi gibi ben de bu sorunun bir parçasıyım."

"Birbirimize kenetlenmeli ve geçmişte yaptığımız gibi geri dönmeliyiz. Bu takım uzun süredir büyük bir potansiyel sergiliyor ve artık istikrarlı bir şekilde hedeflerimize ulaşmamızın zamanı geldi. Çünkü bence bu takımdaki yetenek ve potansiyel çok büyük."

"Bu yüzden orada olmak ve neler yapabileceğimizi göstermek istiyorum." dedi.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team, in the garage

Magnussen, 2023 aracının yeterince iyi olamayabileceğini erkenden anladığını söylüyor ve dört yıl önce yaşadığı benzer hisleri aktarıyor.

"Özellikle 2019'da takımla birlikte burada olduğum için, çok benzer bir konumdayken, muhtemelen diğerlerinden daha erken alarm zilini biraz erken çaldım. Çünkü 2019'daki aracı kullandım."

"Ancak yine de semptomlar aynı olsa da, nedenin aynı olduğu kesin değil. Çünkü bu çok farklı bir otomobil türü, bu yer etkili otomobil, yere basma kuvvetini 2019'da sahip olduğumuzdan çok farklı bir şekilde üretiyor. Bu yüzden gerçekten karşılaştıramayız." dedi.

Takımın zorlu 2023 sezonundan çıkarılacak olumlu sonuçlar olup olmadığı sorulduğunda Magnussen, "Sanırım her zaman olduğu gibi, bu kadar zor olduğu için öğrendiğiniz pek çok şey var. Eğer her şey yolunda gitseydi öğrenemeyecektik."

"Bu karakter geliştirici ve güçlendirici bir şey. Dirençli oluyorsunuz, zor zamanlara karşı direnç geliştiriyoruz. Bu benim hoşuma giden bir şey değil, bu yıl pek hoşuma gitmedi. Ama her zaman savaşmak için başka bir fırsat vardır ve gelecek yıl bizim için bir başka büyük bir fırsat." dedi.

Magnussen, takıma faydalı bilgiler sağladığı için son yarışlarda aracın yarışlar farklı versiyonlarının seçilme kararını desteklediğini söyledi.

"Öğrendiğimizi düşünüyorum, bu tür bir araçtan biraz pist bilgisi almak iyi oldu. Daha iyi olmasa da, iki aracı birkaç yarış boyunca yan yana çalıştırmamızın iyi olduğunu düşünüyorum."

"Bunun için belki sadece bir yarış yapmak ve sonra eskisine geri dönmek isterdim. Ama bu lojistik olarak mümkün değildi. Bu yüzden sanırım [Abu Dabi'de] takım için bir tane aldım. Ama bunu yaptığım için mutluyum ve gelecek yılı dört gözle bekliyorum." dedi.