Magnussen: "Haas'ı size şikayet etmemin takıma faydası yok"
Kevin Magnussen, Haas takımını eleştirmek istemediğini ve takımın yaşadığı zorluklardan bağımsız olmadığını söylüyor.
Haas, Magnussen ve Nico Hulkenberg'in sıralama turlarında zaman zaman parladığı ancak özellikle aşırı ısınan lastikler nedeniyle tutarlı bir yarış temposu yakalayamadığı zorlu bir sezonun ardından 2023 markalar şampiyonasını 10. sırada tamamladı.
Magnussen sezon boyunca sadece üç kez 10. sırada finish görerek sadece 3 puanla şampiyonada 19. sırayı elde etti.
Haas, Austin'deki ABD Grand Prix'sinde yeni bir aerodinamik paket tanıtmştı. Ancak bu güncellemeler takımın formunu iyileştiremedi.
Las Vegas ve Abu Dhabi'deki son iki yarışta pilotlar araç paketi seçimi konusunda ikiye ayrldı. Magnussen yeni versiyona sadık kalırken Hulkenberg orijinal versiyona geri döndü.
Sinir bozucu bir yıl geçirmesine rağmen Magnussen takımı medyada eleştirmek istemediğini söyledi.
Magnussen, "Onları size şikayet etmemin takıma yardımcı olacağını sanmıyorum."
"Bence bu bir takım sporu. Hepimiz işin içindeyiz. Hepimiz sorumluyuz ve burada 'kutsal inek' gibi durmak istemiyorum. Sanırım Haas'taki her ekip üyesi gibi ben de bu sorunun bir parçasıyım."
"Birbirimize kenetlenmeli ve geçmişte yaptığımız gibi geri dönmeliyiz. Bu takım uzun süredir büyük bir potansiyel sergiliyor ve artık istikrarlı bir şekilde hedeflerimize ulaşmamızın zamanı geldi. Çünkü bence bu takımdaki yetenek ve potansiyel çok büyük."
"Bu yüzden orada olmak ve neler yapabileceğimizi göstermek istiyorum." dedi.
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Kevin Magnussen, Haas F1 Team, in the garage
Magnussen, 2023 aracının yeterince iyi olamayabileceğini erkenden anladığını söylüyor ve dört yıl önce yaşadığı benzer hisleri aktarıyor.
"Özellikle 2019'da takımla birlikte burada olduğum için, çok benzer bir konumdayken, muhtemelen diğerlerinden daha erken alarm zilini biraz erken çaldım. Çünkü 2019'daki aracı kullandım."
"Ancak yine de semptomlar aynı olsa da, nedenin aynı olduğu kesin değil. Çünkü bu çok farklı bir otomobil türü, bu yer etkili otomobil, yere basma kuvvetini 2019'da sahip olduğumuzdan çok farklı bir şekilde üretiyor. Bu yüzden gerçekten karşılaştıramayız." dedi.
Takımın zorlu 2023 sezonundan çıkarılacak olumlu sonuçlar olup olmadığı sorulduğunda Magnussen, "Sanırım her zaman olduğu gibi, bu kadar zor olduğu için öğrendiğiniz pek çok şey var. Eğer her şey yolunda gitseydi öğrenemeyecektik."
"Bu karakter geliştirici ve güçlendirici bir şey. Dirençli oluyorsunuz, zor zamanlara karşı direnç geliştiriyoruz. Bu benim hoşuma giden bir şey değil, bu yıl pek hoşuma gitmedi. Ama her zaman savaşmak için başka bir fırsat vardır ve gelecek yıl bizim için bir başka büyük bir fırsat." dedi.
Magnussen, takıma faydalı bilgiler sağladığı için son yarışlarda aracın yarışlar farklı versiyonlarının seçilme kararını desteklediğini söyledi.
"Öğrendiğimizi düşünüyorum, bu tür bir araçtan biraz pist bilgisi almak iyi oldu. Daha iyi olmasa da, iki aracı birkaç yarış boyunca yan yana çalıştırmamızın iyi olduğunu düşünüyorum."
"Bunun için belki sadece bir yarış yapmak ve sonra eskisine geri dönmek isterdim. Ama bu lojistik olarak mümkün değildi. Bu yüzden sanırım [Abu Dabi'de] takım için bir tane aldım. Ama bunu yaptığım için mutluyum ve gelecek yılı dört gözle bekliyorum." dedi.
Son Haberler
Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı
Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı
Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu"
Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu" Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu"
Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"
Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir" Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"
Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"
Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit" Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar