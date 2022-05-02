Magnussen: "Haas'a kötü mizah anlayışımı getirdim"

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2020 sezonu biterken Haas koltuğunu Nikita Mazepin'e kaybeden Danimarkalı pilot, ABD'de yarışarak geçirdiği bir senenin ardından, eski takımıyla gride geri döndü.

Magnussen'in dönüşü, Rusya'da olanların ardından Haas'ın Uralkali ile sponsorluk anlaşmasını feshetmesinin ve Mazepin'in de kovulmasının bir sonucu olarak gerçekleşti.

Sport Bild'e verdiği bir röportajda, ABD'den dönerken takıma ne getirdiği sorulduğunda Magnussen, "Kötü mizah ve kötü vücut kokusu!" şeklinde gülerek yanıt verdi.

Sezon öncesi testlerinin tamamına katılamamış olmasına rağmen Magnussen sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı. En iyi yarışı ise sezon açılışı olan Bahreyn GP'siydi, yedinci sırada başladığı yarışı beşinci bitirerek takıma 4 sene sonraki en iyi sonucunu getirdi. Magnussen, ekibin "geri kalanların en iyisi" konumunu korumak için daha fazla başarıyı hedeflediğini söyledi.

Magnussen, "Bahreyn'de elde ettiğimiz sonuç fantastikti fakat iki Red Bull yarış dışı kalmasaydı bu mümkün olmayacaktı. Ferrari, Red Bull ve Mercedes başka bir ligdeler. Bizim hedefimiz kalanların en iyisi olmak."

"En iyi üç takımdaki altı pilotun gerisinde yedinci olmak sanki yarış kazanmışız gibi hissettiriyor. Şampiyonada da durum aynı. Takımlar şampiyonasında dördüncü olmak istiyoruz. Bu bizim için şampiyonluk gibi olur." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Magnussen şu ana dek takım arkadaşı Mick Schumacher'e karşı da net bir üstünlük kurmuş durumda, nitekim Alman pilot sıralamalarda Magnussen'i hiç geçemedi ve Magnussen'in 15 puanına karşı sıfır puana sahip.

Schumacher'in önde bitirdiği tek yarış Avustralya GP'si idi, o yarışta da iki Haas birden puan alacak tempoya sahip değildi.

Her ne kadar takım arkadaşına karşı kişisel başarı elde etmek istese de, Magnussen, nihai hedefinin takım arkadaşıyla veri paylaşmak pahasına da olsa Haas'ın elinden gelenin en iyisini yapmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Magnussen, "Her yarışta mümkün olduğu kadar çok pilotun önünde yer almak istiyorum, Mick de buna bir istisna değil."

"Fakat bir numaralı önceliğim takımın daha iyi olması. Kulağa hoş bir söz gibi geldiğini biliyorum ama aracın konseptini kızımın doğumu nedeniyle izin aldığım süre zarfında öğrendim."

"Beni yanlış anlamayın, şu an için Mick'e gidip ona tüm bilgilerimi sunmuyorum. Ama bana herhangi bir soru sorarsa tüm verileri onunla paylaşacağım ve ona her zaman dürüst bir fikir vereceğim.” dedi.