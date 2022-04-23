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Magnussen, Haas tarihin en iyi sonucunu aldığı için mutlu

Kevin Magnussen, dördüncü olduğu sıralama turlarında, Haas'a F1'deki en iyi sonucunu getirdiği için mutlu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Magnussen, Haas tarihin en iyi sonucunu aldığı için mutlu
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Danimarkalı pilot, sıralama turlarında tutarlı şekilde iyi performanslar ortaya koydu ve cumartesi günkü yarışa dördüncü sıradan başlama hakkı elde etti.

Bu, Haas'ın F1'deki en iyi sıralama pozisyonu olurken, Magnussen'in de yüzünün gülmesini sağladı.

Magnussen, "Bence bu, harika bir sonuç. Bahreyn ve Cidde'deki iki iki yarıştan sonra bu pozisyonda kalmak ve zirveye bu kadar yakın olmak çok güzel. Islak zeminde, kuruda olandan daha güçlüydük."

"Araç gerçekten harika çalışıyor. Bugün bu sonucu almamız sağlayacak kadar hızlıydı. Benim açımdan mucizevi bir sonuç gibi gelmiyor çünkü bu, gerçekten harika bir araç."

"Bugün elimden geleni yaptım, iyi bir tur attım ve dördüncülüğü aldık. Bu, takım için çılgınca bir sonuç ve bundan ötürü hepsiyle gurur duyuyorum."

"Yarın elbette ilk üçe girmek istiyorum ama bunu yapmak zor olacak. İlk sekizde kalırsak, bunun harika olacağını düşünüyorum." dedi.

Magnussen hedefinin puanlar almak olduğunu söylüyor. "Bugün alığımız sonuç harika fakat araç çok iyiydi, düzenli olarak çok hızlıydı ve onu sürmekten büyük keyif aldım."

"Islak zeminde nedense daha rekabetçiydik. Lastiklerin daha iyi çalışmasını sağladık. Fakat kuru zeminde olsaydı da yedinci sıra civarında olup yine son bölüme kalacaktık. Bu gerçekten çok olumlu. Yarın kuru zeminde geçecek ve bu pistte geçiş yapmak kolay değil. Bu yüzden az önce dediğim gibi ilk sekizde kalıp, biraz puan almayı umuyorum."

Magnussen eğer kırmızı bayraklar olmasaydı, üçüncü olabileceğini de söylüyor.

"İlk üçle aramda sadece birkaç ondalık vardı. Bu yüzden onu kapatmaya çalışacaktım. Ayrıca o turum mükemmel değildi, ilk üçe girecek kadar gelişmeyi umuyordum. Haliyle beni biraz hayal kırıklığına uğrattı ama yapacak bir şey yok. Sonunda dördüncüyüz ve bu, iyi bir sonuç. Bundan ötürü mutluyum. Dediğim gibi takımla gurur duyuyorum."

Mick Schumacher ise bu yıl bir kez daha son bölüme kalamadı.

Yarışa 12. başlayacak olan Alman pilot, "7. virajda yaptığım hata neredeyse bir saniye kaybetmeme neden oldu."

"Bu, olmasaydı, büyük olasılıkla son bölüme kalırdım. Üzücü ama bu hafta sonu önümüzde iki yarış var ve umarım daha yüksek pozisyonlar için savaşabilirim."

"Melbourne'de sadece rakiplerimizle mücadele etmekle kalmadık, lastikleri de uzun süre iyi durumda tuttuk. Yarın bize yardım edeceğini düşünüyorum. Umarım şans bizden yana olur ve puanlar kazanırız." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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