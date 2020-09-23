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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Haas koltuğu için çok sayıda aday var"

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Magnussen: "Haas koltuğu için çok sayıda aday var"
Ekleyen:
, Editör

Haas F1 pilotu Kevin Magnussen, sezon sonunda boşalacak Haas koltukları için çok sayıda aday olduğunu kabul ediyor.

Haas'ta hem Kevin Magnussen hem de Romain Grosjean'ın kontratı yıl sonunda bitecek ve Haas, ona yakın isimle temas halinde olduğunu doğruladı.

Koltuk için ana adaylar Sergio Perez ve Nico Hulkenberg olsa da, Ferrari'nin genç yeteneklerinden en az birinin Amerikalı ekibe katılabileceği düşünülüyor.

Son yıllarda Haas'la zaman zaman çarpıcı yarışlar çıkaran Magnussen, koltuk için çok sayıda aday olduğunu kabul etti.

Ekstra Bladet'a konuşan eski McLaren ve Renault pilotu, "Elbette bir sözleşme imzalamayı ve tamamen güvenli bir pozisyonda yer almayı tercih ederim. Ama bu işin içinde büyüdüm ve bu durumu kabulleniyorum."

"Bu şeylerin arka planda yürüdüğünü ve baskı olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama şimdi görevime odaklanma konusunda daha iyiyim. Baskı altında elimden gelenin en iyisini yapma konusunda daha iyiyim. Bundan keyif de alıyorum."

"Geçmişte bu durumdan gerçekten ekilendim ve performansımı etkilemesine izin verdim... Ama artık bu konuda çok daha iyiyim."

"Sürücü pazarına bakarsak, kimlerin boşta olduğunu düşündüğümüzde açıkçası daha rekabetçi bir sürücü pazarı var. Çok güçlü seçenekler var."

"Perez ve Hulkenberg var. Schumacher, Shwartzman ve Ilott gibi Ferrari'nin genç sürücüleri var. Hepsi Ferrari ile bağlantılı ve Alfa Romeo ile birlikte biz de bir Ferrari ekibiyiz."

"Bu, koltuklar için çok sayıda aday olduğu anlamına geliyor." dedi.

Ancak Magnussen, Haas'ın bir lider olarak takıma olan katkısının farkında olduğunu düşünüyor.

"Bir sürücü olarak takımı, aracın yeterince iyi olmadığı yerlere yönlendirmek önemlidir  Bunun için lider tipte olmalısınız. Takım patronu ve sahibi de birer liderdir, ancak bir sürücü olarak sizin de bir liderlik rolünüz var. İnsanların güvendiği, motive olduğu ve çalışmayı sevdiği biri olmanız çok önemli."

"Bu kişi, takım içerisindeki kıvılcımı ortaya çıkarabilecek biri olmalı."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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