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Formula 1 / Son dakika

Magnussen, Haas ile devam etmeye yakın

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Magnussen, Haas ile devam etmeye yakın
Ekleyen:
, Editör
25 Tem 2020 09:32

Danimarkalı BT gazetesine göre Kevin Magnussen, Haas ile bir yıl daha anlaşmaya yakın görünüyor.

Haas pilotu Kevin Magnussen ve Romain Grosjean'ın anlaşması sezon sonunda sona erecek. İkilinin koltuğu da bir süredir sallantıda çünkü takımın artık finansal anlamda destekli pilotlarla yarışma ihtimali var.

BT gazetesine göre Magnussen'in elinde sadece Haas ve Alfa Romeo seçeneği var. Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen'in emekli olması halinde Magnussen bir seçenek olarak belirebilir.

Ancak o koltuk için de Racing Point'ten Sergio Perez'in adı geçiyor. Hatta taraflar arasında bazı temaslar olduğu söyleniyor.

Ayrıca, Alfa Romeo şu noktada Haas'ın bile gerisinde olduğu için çekici bir seçenek olmayacak.

Magnussen'in mevcut Haas sözleşmesinde 2021 için opsiyon bulunuyor ve bu opsiyonun 1 Ekim'e kadar kullanılması gerekiyor.

Gazeteye göre Magnussen ve Haas'ın en azından bir yıl daha devam etme ihtimali çok yüksek. Çünkü takım Magnussen'i seviyor ve çalışmalarını takdir ediyor.

Tarafların arasına girebilecek tek konu finansal sorunlar olabilir çünkü Magnussen, Jack & Jones dışında hiçbir sponsora sahip değil ve Haas finansal anlamda zorlu bir süreçten geçiyor.

Yine de gelecek yıl bütçelerin düşecek olması Magnussen'e yardım edecek gibi görünüyor. Böyle bir durumda ikinci koltuk için finansal destekli bir isim seçilecek. Bu da Romain Grosjean'ın F1 macerasının sonu anlamına geliyor.

 
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Editör Kemal Şengül

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