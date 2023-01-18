Magnussen: "Haas, geçen sene fabrika ayarlarına dönmeyi başardı"
Kevin Magnussen, 2022 sezonunda takımın fabrika ayarlarına dönüş yaptığını ve iyi geçen sezonun herkese destek olmasını umduğunu söyledi.
2021 sezonunda aracını hiç geliştirmeyen ve yılı sıfır puanla kapatan Haas, tüm odağını yeni kurallara ve yeniden orta sıraya dönebilmeye vermişti.
Kararının meyvesini almayı başaran takım, henüz ilk yarışta Magnussen ile beşinci oldu ve ilk dört yarışın üçünden puan alarak orta sıranın önemli aktörlerinden biri haline geldi.
Nihayetinde bütçe sıkıntıları nedeniyle düşüşe geçen Haas, şampiyonayı sekizinci sırada bitirmesine rağmen Brezilya'da yine Magnussen ile şok bir pole pozisyonu elde etmeyi de başardı.
2020 sezonunun ardından Haas koltuğunu kaybeden, ancak Rus-Ukrayna savaşı nedeniyle Nikita Mazepin'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından 2022 sezonu öncesi takıma dönen Magnussen, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi.
Autosport'a konuşan Magnussen, "Takım hiç değişmemiş gibi hissediyorum ancak F1 aslında oldukça dinamik bir spor. Takım içinde pek çok farklı şey oldu.
"Bence Haas'ı fabrika ayarlarına döndürmek için çok iyi bir yıl oldu. Orta saha mücadelesine geri döndük, pole pozisyonu kazanmayı başardık."
"Umarım bu sezon tüm ekibe büyük bir destek verir ve parlak bir geleceğimiz olduğuna dair inancı pekişmesini sağlar." dedi.
Kevin Magnussen, Haas F1 Team
Photo by: Michael Potts / Motorsport Images
2023 sezonunda takımda daha fazla değişiklik yaşanacak; bunların en önemlisi, Mick Schumacher'in takımdan ayrılması ve yerini tecrübeli Nico Hulkenberg'in alması.
Böylece sadece iki sene önce tamamen çaylaklardan oluşan bir kadroyla mücadele eden Haas, gridin en deneyimli kadrolarından birine sahip olacak.
Takım ayrıca yeni isim sponsoru MoneyGram ile bütçe sınırına yaklaşmalarını sağlayacak yeni bir mali destek de elde etti.
Magnussen, "Takım, bazı çalışanların ayrıldığı, ancak yeni çalışanların aramıza katıldığı birkaç zorlu yıl geçirdi."
"Şu anki kadronun oturması gerekiyor, çünkü yeni insanları işe aldığınızda, süper yetenekli ve çok becerikli olsalar dahi sinerjinin oturması için zamana ihtiyaç var. Bence bu da bu yılki sürecin bir parçasıydı: takımı kurmak ve herkesin oturmasını sağlamak."
"Bu gerçekleşecek. Bu zaten belli bir ölçüde gerçekleşti ve kış boyunca da gerçekleşecek."
"Ama evet, 2022 sezonunda yükselişteydik. Umarım aero ekibimiz araca performans kazandırmak için daha fazla girişimde bulunur, biz de farklı alanlarda, burada pistte yaptığımız her şeyde, stratejide, operasyonel anlamda, pit stoplarda büyüyeceğiz."
"Geliştirmemiz gereken pek çok nokta mevcut." dedi.
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