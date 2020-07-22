Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Haas doğru konsepte sahip, sadece daha fazla geliştirmeliyiz"

paylaşım
yorumlar
Magnussen: "Haas doğru konsepte sahip, sadece daha fazla geliştirmeliyiz"
Ekleyen:
, Editör
22 Tem 2020 06:38

Haas pilotu Kevin Magnussen, Macaristan GP hafta sonunda yaptığı açıklamada Amerikalı ekibin doğru araç konseptine sahip olduğunu ve sadece bunu geliştirmeye odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Haas pilotu Kevin Magnussen geçen hafta sonu yapılan Macaristan GP'de 10. olarak ilk puanını almayı başardı.

Magnussen, "Puan aldığım için çok mutluyum. Başlangıçtan önce harika bir karar verdik ve kuru zemin lastiklerine geçtik. Bu, elbette bir riskti ama işe yaradı. İyi bir tempom vardı. Pit yolundan başladık ve birkaç turun ardından üçüncü sıraya çıktım. Damalı bayrağa kadar o pozisyonda kalamayacağımı biliyordum ama lider grupla savaşmak harika. Bunu mümkün olduğunca uzatmaya çalıştım. Takımla sürekli içinde bulunduğumuz pozisyonlar hakkında konuştum. Sonunda dokuzuncu oldum. Ferrari'den kopmayı ve Mclaren'ı geride tutmayı başardık. Aracın yarış temposunu da kanıtlamış olduk. Sıralama turlarından sonra takımımız harika bir iş yaptı." dedi.

Magnussen, doğru konsepte sahip olduklarını ancak daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını belirtti.

"Sıralama turlarında ikinci bölüme kalamadık fakat çok hayal kırıklığına uğramadım çünkü ikinci bölüme kalmak beni çok heyecanlandırmıyor. Genel tabloya bakıyoruz ve cumartesi elimizdeki paketten en iyisini aldık. Avusturya'ya kıyasla Macaristan'da orta gruba biraz daha yakın olacağımızı düşünüyorduk, durum böyle değildi. Ama bence aracımızın özellikleri doğru. Davranışları çok iyi. Genel yere basma gücü ve genel performans anlamında biraz geride kaldık. Ama doğru yoldayız. Sadece aracı biraz daha hızlandırmamız gerekiyor."

"Bu yıl güç düzeninde değişiklikler gördük. Williams bir adım ileri gitti, Alfa Romeo geriye düştü. AlphaTauri'yi gerçekten bilmiyorum. Çünkü sıralama turlarında bir araçla ilk ona kaldılar ve diğeri çok geride. Bize bakarsak, geçen yılla yanı pozisyondayız. Geçen yıl yarışta iyi bir aracımız yoktu. Geçen yıl bugünkü gibi bir aracımız olsa muhtemelen çok daha fazla puan alabilirdik çünkü geçen yılki araç yarışta iyi değildi ve bu yılki araç çok iyi. Yani iyi bir başlangıç noktamız var."

"Sıralama turlarındaki yavaşlığın Ferrari güç ünitesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmiyorum. Bence bir takım olarak sıralama turlarına kıyasla yarışta daha iyiyiz. Bu, üzerinde çalışmamız gereken bir şey. Ama bunu yaparken aracın yarış temposunu korumamız gerekiyor. Aracı geliştirmeye başladığımızda, karakteristiğini şu an olduğu gibi tutmalıyız. Aracın konseptinin doğru olduğunu hissediyorum. Sadece daha fazla geliştirmek zorundayız."

 
Allison: "Bottas ve Hamilton'ı değiştirmemiz için hiçbir sebep yok"

Önceki haber

Allison: "Bottas ve Hamilton'ı değiştirmemiz için hiçbir sebep yok"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Kazanmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Kazanmak istiyorum"

Allison: "Bottas ve Hamilton'ı değiştirmemiz için hiçbir sebep yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
52dk

Allison: "Bottas ve Hamilton'ı değiştirmemiz için hiçbir sebep yok"

Röportaj: Mercedes-AMG Petronas F1 mühendisleri, Motorsport Türkiye'ye konuştu!
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Röportaj: Mercedes-AMG Petronas F1 mühendisleri, Motorsport Türkiye'ye konuştu!

Binotto: 'İnsanları kovmak Ferrari'yi daha hızlı hale getirmeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: 'İnsanları kovmak Ferrari'yi daha hızlı hale getirmeyecek"

Formula E, Marko ve Carey'nin eleştirileriyle "gurur duyuyor"
Formula E Formula E / Son dakika
1s

Formula E, Marko ve Carey'nin eleştirileriyle "gurur duyuyor"

Macaristan GP hakemleri Racing Point protestosu için bir şey yapmadılar
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Macaristan GP hakemleri Racing Point protestosu için bir şey yapmadılar

Andretti: “Saldırgan Hamilton, var olmayan bir sorun yaratıyor”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Andretti: “Saldırgan Hamilton, var olmayan bir sorun yaratıyor”

Vettel, Red Bull'la yollarını "kötü şekilde" ayırdığı için pişmanlık duyuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Red Bull'la yollarını "kötü şekilde" ayırdığı için pişmanlık duyuyor

Son Haberler

Magnussen: "Haas doğru konsepte sahip, sadece daha fazla geliştirmeliyiz"
F1 Formula 1 / Son dakika
14dk

Magnussen: "Haas doğru konsepte sahip, sadece daha fazla geliştirmeliyiz"

Allison: "Bottas ve Hamilton'ı değiştirmemiz için hiçbir sebep yok"
F1 Formula 1 / Son dakika
52dk

Allison: "Bottas ve Hamilton'ı değiştirmemiz için hiçbir sebep yok"

Formula E, Marko ve Carey'nin eleştirileriyle "gurur duyuyor"
FE Formula E / Son dakika
1s

Formula E, Marko ve Carey'nin eleştirileriyle "gurur duyuyor"

Vettel: "Kazanmak istiyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Kazanmak istiyorum"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Kazanmak istiyorum"

2
Formula 1

Allison: "Bottas ve Hamilton'ı değiştirmemiz için hiçbir sebep yok"

52dk
3
Formula 1

Röportaj: Mercedes-AMG Petronas F1 mühendisleri, Motorsport Türkiye'ye konuştu!

4
Formula 1

Binotto: 'İnsanları kovmak Ferrari'yi daha hızlı hale getirmeyecek"

5
Formula E

Formula E, Marko ve Carey'nin eleştirileriyle "gurur duyuyor"

1s

Son Videolar

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:37
Formula 1

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Son Haberler

Magnussen: "Haas doğru konsepte sahip, sadece daha fazla geliştirmeliyiz"
F1

Magnussen: "Haas doğru konsepte sahip, sadece daha fazla geliştirmeliyiz"

Allison: "Bottas ve Hamilton'ı değiştirmemiz için hiçbir sebep yok"
F1

Allison: "Bottas ve Hamilton'ı değiştirmemiz için hiçbir sebep yok"

Formula E, Marko ve Carey'nin eleştirileriyle "gurur duyuyor"
FE

Formula E, Marko ve Carey'nin eleştirileriyle "gurur duyuyor"

Vettel: "Kazanmak istiyorum"
F1

Vettel: "Kazanmak istiyorum"

Binotto: 'İnsanları kovmak Ferrari'yi daha hızlı hale getirmeyecek"
F1

Binotto: 'İnsanları kovmak Ferrari'yi daha hızlı hale getirmeyecek"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.