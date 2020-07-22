Magnussen: "Haas doğru konsepte sahip, sadece daha fazla geliştirmeliyiz"

Haas pilotu Kevin Magnussen geçen hafta sonu yapılan Macaristan GP'de 10. olarak ilk puanını almayı başardı.

Magnussen, "Puan aldığım için çok mutluyum. Başlangıçtan önce harika bir karar verdik ve kuru zemin lastiklerine geçtik. Bu, elbette bir riskti ama işe yaradı. İyi bir tempom vardı. Pit yolundan başladık ve birkaç turun ardından üçüncü sıraya çıktım. Damalı bayrağa kadar o pozisyonda kalamayacağımı biliyordum ama lider grupla savaşmak harika. Bunu mümkün olduğunca uzatmaya çalıştım. Takımla sürekli içinde bulunduğumuz pozisyonlar hakkında konuştum. Sonunda dokuzuncu oldum. Ferrari'den kopmayı ve Mclaren'ı geride tutmayı başardık. Aracın yarış temposunu da kanıtlamış olduk. Sıralama turlarından sonra takımımız harika bir iş yaptı." dedi.

Magnussen, doğru konsepte sahip olduklarını ancak daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını belirtti.

"Sıralama turlarında ikinci bölüme kalamadık fakat çok hayal kırıklığına uğramadım çünkü ikinci bölüme kalmak beni çok heyecanlandırmıyor. Genel tabloya bakıyoruz ve cumartesi elimizdeki paketten en iyisini aldık. Avusturya'ya kıyasla Macaristan'da orta gruba biraz daha yakın olacağımızı düşünüyorduk, durum böyle değildi. Ama bence aracımızın özellikleri doğru. Davranışları çok iyi. Genel yere basma gücü ve genel performans anlamında biraz geride kaldık. Ama doğru yoldayız. Sadece aracı biraz daha hızlandırmamız gerekiyor."

"Bu yıl güç düzeninde değişiklikler gördük. Williams bir adım ileri gitti, Alfa Romeo geriye düştü. AlphaTauri'yi gerçekten bilmiyorum. Çünkü sıralama turlarında bir araçla ilk ona kaldılar ve diğeri çok geride. Bize bakarsak, geçen yılla yanı pozisyondayız. Geçen yıl yarışta iyi bir aracımız yoktu. Geçen yıl bugünkü gibi bir aracımız olsa muhtemelen çok daha fazla puan alabilirdik çünkü geçen yılki araç yarışta iyi değildi ve bu yılki araç çok iyi. Yani iyi bir başlangıç noktamız var."

"Sıralama turlarındaki yavaşlığın Ferrari güç ünitesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmiyorum. Bence bir takım olarak sıralama turlarına kıyasla yarışta daha iyiyiz. Bu, üzerinde çalışmamız gereken bir şey. Ama bunu yaparken aracın yarış temposunu korumamız gerekiyor. Aracı geliştirmeye başladığımızda, karakteristiğini şu an olduğu gibi tutmalıyız. Aracın konseptinin doğru olduğunu hissediyorum. Sadece daha fazla geliştirmek zorundayız."